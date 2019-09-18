100% echte Bewertungen für Anbieter und Online Shops

Unser Mission als Online Shop Bewertungsportal ist stetig die Erfahrungen von Verbrauchern zu verbessern. Durch unsere Anbieter Testberichte, Onlineshop Erfahrungen und Firmen Bewertungen können unsere Leser problemlos einen seriösen Online Anbieter finden. Denn Betrug im Online Shop muss nicht sein!

Unsere Website für Online Tests veröffentlicht echte Bewertungen und aussagekräftige Nachrichten für Verbraucher. In den folgenden Branchen prüfen wir Anbieter auf Herz und Nieren.

Seriöse Online Buchmacher finden

In Deutschland sind Sportwetten ein Milliarden-Markt. Es gibt sehr viele Online Wettanbieter, die natürlich ein Stück von diesem Markt abhaben möchten. Oft ist es für Neulinge in der Welt der Internet Sportwetten nicht einfach, einen seriösen Buchmacher zu finden, der den eigenen Ansprüchen genügt. Mithilfe unserer Online Tests und Vergleiche lassen sich Vor- und Nachteile von Wettanbietern schnell erkennen. Außerdem laufen Neukunden nicht Gefahr Opfer eines Online Betrugs zu werden. Die Gefahr ist besonders bei Menschen gegeben, die sich mit Wetten im Internet, oder in Wett Apps für neue Sportwettenanbieter noch nicht so gut auskennen. Dafür gibt es jedoch unseren Sportwetten App Vergleich.

Das A und O eines seriösen Online Buchmachers ist die Lizenzierung und das gilt für alle Wettanbieter. Seit 2020 muss jeder Wettanbieter über eine deutsche Sportwetten-Lizenz verfügen. Denn die bisherigen EU-Lizenzen sind nicht mehr gültig. Wettkunden, die bei Anbietern ohne eine deutsche Lizenz wetten, machen sich strafbar. In unseren Online Test prüfen wir nach, ob eine ordentliche Lizenz vorliegt. Denn prinzipiell bewahrt die Lizenzierung durch die staatliche Kontrolle die Kunden vor einem Internet Betrug.

Auf einem anderen Blatt stehen die angebotenen Sportarten, Wettmärkte, Online Wetten Tipps und natürlich die Wettquoten. Im Online Test werden die Wettquoten eines Anbieters nicht nur geprüft, sondern auch mit anderen Buchmachern verglichen. So kristallisieren sich immer die Buchmacher mit den besten Wettquoten im Sportwetten Quotenvergleich heraus. Je höher eine Wettquote ist, desto mehr Wettgewinn lässt sich einfahren.

Bonusangebote und Sonderfunktionen

Die meisten seriösen Online Buchmacher arbeiten mit Bonusangeboten, mit denen sie um neue Kunden werben. Der Sportwetten Online Bonus ist in der Regel an eine Ersteinzahlung gebunden und wird in Prozent vom eingezahlten Betrag berechnet. Das erhaltene Bonusguthaben darf für Sportwetten verwendet und durch die Erfüllung der Bonusbedingungen in Echtgeld freigespielt werden.

Die Bewertung eines Bonusangebotes im Online Test erfolgt im Hinblick auf dessen Verwendbarkeit und den Bonusbedingungen. Die Bedingungen werden von Buchmacher zu Buchmacher unterschiedlich gestaltet. Nicht selten erleben wir bei unseren Online Tests, dass die Bonusbedingungen nur sehr schwer bis hin zu gar nicht abgearbeitet werden können. Aus diesem Grund zeigen wir Ihnen, unter anderem in unserer NEObet Bewertung, wie man einen fairen Sportwetten Bonus findet. Denn unseriöse Bonusangebote kommen einem Internet Betrug ggf. schon sehr nahe. Wir schauen daher ganz genau hin, wie die Bonusbedingungen gestaltet sind und ob es Fallstricke für die Kunden gibt.

Die Ausstattung mit Sonderfunktionen kann sich erheblich auf die Auswahl eines Online Buchmachers auswirken. Zu den Must-Have Sonderfunktionen zählen heutzutage auf jeden Fall die Cashout-Wetten und der Kombibonus. Als ein weiteres Plus im Online Test bewerten wir zum Beispiel Kombiversicherungen, Wett-Konfiguratoren, Gratiswetten und Live-Wetten.

Betrugssichere Zahlungsmethoden und Gebühren

Die Sicherheit der Zahlungsmethoden eines Wettanbieters sollte so gestaltet sein, dass Manipulationen in Form eines Online Betrugs durch Dritte nicht möglich sind. Das geschieht in der Regel mit verschlüsselten Verbindungen per SSL. Auch das Speichern von Zahlungsdaten ist für seriöse Wettanbieter sicherheitsrelevant. Denn ein Buchmacher darf Zahlungsdaten von Kreditkarten nicht zwischenspeichern, da die Speicherung Risiken eines Online Betrugs birgt.

Um Geld ein- und auszuzahlen, stellen die Wettanbieter verschiedene Zahlungsmethoden bereit. Bei den Zahlungen sollten keine hohen Gebühren abgezogen werden. Am besten ist natürlich, dass kostenlose Zahlungen verfügbar sind. Die besten Buchmacher ohne Zahlungsgebühren wurden von unserer Redaktion ausgiebig getestet und bewertet. Mehr dazu, in unserem BildBet Test.

Online Trading Anbieter ein riesen Markt mit vielen Fallstricken

Online Trading über Websites und Apps wird besonders bei den jüngeren Generationen immer beliebter. Neben den klassischen Online Trading Anbietern sprießen auch sogenannte Social Trading Plattformen wie Pilze aus dem Boden. Die Verfahrensweise von Online Brokern ist gerade bei im Ausland ansässigen Firmen fraglich und nicht selten kommt es dabei auch zu einem Internet Betrug. Ein Betrug beim Online Trading kann ganz erhebliche Folgen für die Trader haben. Im Extremfall sogar der finanzielle Ruin.

Um einen Online Betrug auszuschließen, empfiehlt es sich Anbieter für Online Trading aus unserem Vergleich zu wählen. Wir listen nur Online Broker und Crypto Trading Plattformen, die zu 100 % seriös arbeiten und den Tradern viele Vorzüge bieten. Außerdem achten wir im Online Test darauf, ob die notwendigen Lizenzen der regulierenden Finanzbehörden vorliegen. Trading Anbieter ohne eine gültige Lizenz werden von uns gar nicht erst getestet, sondern als unseriös aussortiert. Denn die Gefahr eines Internet Betrugs wäre als zu hoch einzustufen und die Seriosität unserer Online Tests würde darunter leiden.

Die Angebote und Services der Online Trading Anbieter und Krypto Börsen gehen oft sehr weit auseinander. Das betrifft vor allem das Angebot an Handelsmärkten als auch die Struktur von Gebühren, die beim Traden anfallen können. Im Vorfeld ist es ganz wichtig abzuklären, welche Belastungen durch Gebühren entstehen. Mit unseren Online Tests von Trading Anbietern und Aktien Brokern lässt sich schnell der passende Broker für jeden Bedarf finden.

Worauf wir beim Test von Online Brokern achten

Online Trading und CFD Trading sind Fachgebiete, bei denen viel Know-how gefragt ist. Daher werden die Online Tests von Brokern und Forex Brokern durch Spezialisten unserer Redaktion durchgeführt. Im Testdrive haben wir bekannte und neue Trading-Anbieter, die für Menschen aus Deutschland verfügbar sind. Über jeden Broker erstellen wir einen Erfahrungs- und Testbericht, der über unsere Online Test Website abgerufen werden kann. Des Weiteren stellen wir die besten Trading-Seiten nach dem Vergleichen in einem Ranking zusammen, aus denen unsere Top Empfehlung resultiert. Mithilfe unserer Anbieter-Empfehlungen wird garantiert niemand Opfer eines Internet Betrugs!

Einwandfreier Leumund & Seriosität

Ein einwandfreier Leumund (Ruf) und ein seriöses Geschäftsgebaren ist in der Finanzwelt sehr wichtig. Denn nicht selten geht es beim Online Trading um viel Geld, das vertrauensvoll in den Händen eines Online Brokers liegt. Einen unseriösen Anbieter zu erwischen und infolgedessen Opfer eines Online Betrugs zu werden, kann in einer persönlichen und geschäftlichen Katastrophe enden. Die Finanzmärkte werden nicht nur in Deutschland, sondern auch international von den staatlichen Finanzbehörden reguliert. Jeder Online Trading Anbieter ist zu einer Lizenzierung verpflichtet und muss sich an die Auflagen der Behörden halten. Diese sind in Deutschland als besonders streng zu werten. Eine ordentliche Lizenz schützt die Kunden maßgeblich vor einem Internet Betrug. Des Weiteren sollte natürlich auch das Unternehmen offengelegt werden, welches hinter einer Trading-Website, App oder Marke steckt. Um die Seriosität eines Online Trading Anbieters zu durchleuchten, haben wir eine Online Test Checkliste erstellt.

Unsere Anbieter-Checks:

Wer führt die Website oder App?

Ordentliche Firmierung vorhanden?

Aus welchem Land operiert der Broker?

Gibt es eine Lizenz, wenn ja welche?

Wie ist der Ruf des Brokers im Internet?

Gab es schon mal Vorfälle mit einem Online Betrug?

Gibt es ein Einlagensicherungskonto für das Geld der Trader?

Wie seriös & fair sind Boni und Prämien?• Ist ein Demo-Konto verfügbar?

Wie sind die Konditionen von Zahlungsmethoden?

Werden Gebühren für Trades berechnet?

Das Einlagensicherungskonto ist für Trader als sehr wichtig einzustufen. Denn die Einlagensicherung garantiert, dass niemand Fremdes Geld entnehmen oder verwalten kann. Gibt es im Fall eine Insolvenz keine Einlagensicherungskonto kann der Trader sonst sein ganzes Geld, inklusive seines Portfolios, verlieren. Von daher ist hier besondere Vorsicht geboten, um nicht Opfer eines Internet Betrugs zu werden.

Trading Bonus und Prämien

Den neuen Kunden der Online Trader werden oft Boni angeboten, wenn sie sich neu registrieren und das erste Mal Geld einzahlen. Der Einzahlungsbonus wird entweder als Pauschalbetrag oder prozentual gewährt. Das erhaltene Bonusgeld darf zum Traden auf der Plattform eingesetzt werden. Im Rahmen unserer Online Tests untersuchen wir, ob die Bonusangebote und ggf. damit verknüpfte Bonusbedingungen fair und seriös im Sinne der Neukunden gestaltet worden sind und das kein Online Betrugs Versuch vorliegt.

Abgesehen vom Trading Neukundenbonus arbeiten viele Online Broker auch mit einer Prämie für das Werben von Freunden. Das ist zum Beispiel bei den neueren Social Trading Plattformen sehr oft der Fall. Die Prämie wird in der Regel dann ausbezahlt, wenn der geworbene Freund sich registriert und Geld eingezahlt hat. Im Idealfall bekommt der Werbende als auch der geworbene Kunde eine Bargeld-Prämie ausbezahlt. Auch bei Freundschaftsprämien wird natürlich von unserem Redaktionsteam im Online Test geprüft, ob diese als seriös einzustufen sind und kein Internet Betrug vorliegt. Einige schlechte Beispiele für Betrugsversuche in diesem Bereich sind Prämien, die nie ausbezahlt werden, es wird behauptet der Freund hätte sich zum Beispiel nicht über den Werbelink registriert oder der Betrag einer Mindesteinzahlung wäre nicht erfüllt worden.

Zahlungsmethoden und Gebühren für den Handel

Im Rahmen unserer Tests für Online Trading Anbieter überprüfen wir auch die Zahlungsmethoden für Ein- und Auszahlungen, diese sollten besonders bei Daytrading Brokern beachtet werden. Im Idealfall sollten Zahlungen im Sinne der Kunden natürlich frei von Gebühren sein, was aber nicht immer garantiert werden kann. Das ist insbesondere bei den Auszahlungen der Fall, die häufig mit Gebühren verbunden sind. Sofern Gebühren mit Zahlungsprozessen verbunden sind sollten diese im Online Test keinesfalls aus dem Rahmen fallen. Mit einer kleinen Gebühr lässt sich je nach Qualität des Online Trading Anbieters gut leben. Nicht aber mit prozentualen Gebühren, die laufend vom Ein- und Auszahlungsbetrag berechnet werden. Unseriös werden Gebühren jenseits von 2 %, die gerade bei hohen Zahlungen sehr ins Geld gehen können. Wir überprüfen im Online Test, ob die Gebühren seriös sind und wofür genau diese anfallen.

Abgesehen von den Zahlungsmethoden kann natürlich auch das Online Trading an sich Geld kosten. Zum Beispiel jedes Mal, wenn ein Kauf oder Verkauf stattfindet. Während es bei den meisten Banken üblich ist dafür Gebühren einzubehalten, ist das bei den Online Trading Anbieter sehr unterschiedlich geregelt. Manche Broker erheben nur bei einem bestimmten Handel Gebühren andere wiederum stellen gar keine in Rechnung. Schwarze Schafe berechnen Wucherpreise, was einem Internet Betrug schon sehr nahekommen kann. Unser Redaktionsteam überprüft, welche Gebühren für den eigentlichen Handel beim Broker anfallen. Im Idealfall, wie es bei einigen neuartigen Social Trading Plattformen der Fall ist, ist der Handel kostenlos möglich. Unsere Kostencheck bewahrt die Trader vor einem Online Betrug hinsichtlich möglicher Kostenfallen.

Was wird angeboten? Welche Märkte und Services gibt es?

Ein weiterer wichtiger Punkt, wenn es um Empfehlungen für Online Trading Anbieter geht, sind die angebotenen Features. Damit sind Funktionen rund um das Trading Konto gemeint. Ist eine Bitcoin Investition möglich? Wird ein Demokonto angeboten? Auch die Möglichkeit sich eine Favoritenliste (Watchlist), von z.B. Aktien und Kryptowährungen oder CFDs, anlegen zu können, eine Portfolio Verwaltung für eigene Bestände sowie Charts, Statistiken und Analysen gehören dazu.

Welche Märkte bei einem Broker vorhanden sein sollten, ist stark von den Bedürfnissen der Trader abhängig. Es gibt spezialisierte Online Trading Anbieter und solche, die wir im Online Test als Allrounder wahrnehmen.

Ein Allround-Broker bietet an:

Aktien

ETFs

CFD

Rohstoffe

Krypto

Indizes

Devisen

Um Probleme mit Vorwürfen zu einem Internet Betrug schon im Vorfeld zu vermeiden, sollte ein seriöser Broker auch auf die Risiken beim Handeln ausdrücklich hinweisen. Dazu zählen insbesondere CFD Trades, die mit Hebeln abgewickelt werden.

Achtgeben, um nicht Opfers eines Online Betrugs zu werden!

Überall dort, wo es um viel Geld geht, lauern die Gefahren eines Online Betrugs. Oft sind die Maschen von Betrügern nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Mit der Wahl eines Online Trading Anbieters über unsere Website kann ein Internet Betrug vermieden werden. Wir empfehlen den Tradern vor der Anbieter-Auswahl unsere Test- und Erfahrungsberichte zu lesen.

Seriöse Online Casinos finden

Mit unserer Hilfe ist es sehr einfach ein seriöses Online Casino zu finden. Dem Glücksspiel im Internet nachzugehen ist heute längst nicht mehr verpönt und wird sogar immer beliebter. Gerade neue Spieler können oft sehr schlecht einschätzen, ob ein Online Casino seriös ist oder nicht. Unserer Redaktionsteam von Experten für Online Casinos testen und bewerten Online Casinos auf einem kompetenten Level. Seriöse Online Casinos mit deutscher Lizenz finden wird dadurch für neue Spieler deutlich einfacher. Auch die Online Casino Zahlungsmethoden werden ausgiebig geprüft. Besonders Paysafecard Casinos oder im Casino mit Handyguthaben bezahlen werden häufig von neuen Spielern gesucht. Bei der Suche helfen wir gerne! Denn wir kennen uns gut aus und testen immer unabhängig aus der Spielperspektive. Auch die Frage um den Mythos wann geben Spielautomaten am Besten? haben wir beantwortet.

Unsere Online Tests und Erfahrungen zu einem Internet Betrug werden nach festgelegten Bewertungskriterien durchgeführt. Nur so können wir gewährleisten, dass wir jeden Anbieter für Slots gleichwertig testen und bewerten. Die Erfahrungen im Test resultieren in eine Gesamtbewertung der Casino Vergleiche, wie zum Beispiel im Platin Casino Test. Andererseits nutzen wir die Bewertung auch für das Ranking unserer besten Online Casinos Deutschland als Vergleichsmöglichkeit.

Die Seriosität eines Online Casinos hat bei der Anbieter-Auswahl oberste Priorität. In erster Linie gehört dazu eine EU-Lizenz von anerkannten staatlichen Glücksspiel-Behörden. Der Leumund des Online Casinos sollte im Großen und Ganzen positiv sein, ohne dass Vorwürfe zu einem Online Betrug im WWW zu finden sind. Die Lizenzen erfüllen unter anderem den Zweck vor Internet Betrug durch unseriöse Online Casinos zu schützen und sorgen für faire Spielbedingungen.

Abgesehen von der Seriosität nehmen wir uns im Online Test unter anderem auch den Umfang des Spielprogramms nach Genre, der Bonusangebote, des Mobilen Angebotes, Kundensupports und die Zahlungsmethoden zur Brust. Besonders neueste Online Casinos überraschen hierbei oft mit tollen Angeboten.

Neukunden Bonus abchecken

Der Online Casino Neukunden Bonus ebnet den Weg sich als neuer Spieler mit Slots durchzusetzen und ist eine finanzielle Stütze für den Anfang. Alle Casinos auf unserer Website haben einen Willkommensbonus im Programm, der mit fairen und seriösen Bonusbedingungen verknüpft ist. Besonders überzeugen konnte der Jackpot Piraten Bonus Code, der BingBong Bonuscode und der Merkur Spiel Bonus. Aber auch den Platin Casino Bonus haben wir ausführlich getestet. Die Auszahlung von Bonusgeld sollte unter realen Umständen mit verschiedenen Online Casino Zahlungsmethoden möglich sein. Das ist aber leider nicht immer der Fall. Eine häufige Online Betrugs Masche ist viel Bonus in Aussicht zu stellen und die Spieler dann vor utopische Bonusbedingungen zu stellen, sodass eine Auszahlung nur sehr schwer bis gar nicht möglich wird. Als Spieler steht man dann natürlich auf dem Schlauch und hat ggf. noch viel Geld in die Casino Spielautomaten eingezahlt.

Damit eine Einzahlung kein Lehrgeld wird sollten die Spieler schon von Anfang an auf seriöse Online Casinos setzen, wie unsere Wildz Bewertung zeigt. Mit unseren Empfehlungen lässt sich jeglicher Ärger und Betrug vermeiden und der Bonus ist tatsächlich auszahlbar. In unseren Online Tests prüfen wir auf Umsatzbedingungen, Erfüllungszeiträume, Anrechnung von Einsätzen, Einsatzlimits und sonstigen Regelungen.

Umfang und Besonderheiten der Spiele-Sammlung

Die Spiele bilden natürlich das Herz eines jeden Online Casino. Beim Testen überprüfen wir die Spiele-Sammlung im Detail. Insbesondere welche Spielgenres es gibt, wie umfangreich die Spielkategorien ausgebaut sind, welche Limits und Tische gespielt werden können und welche progressiven Jackpots verfügbar sind.

Im Fokus haben wir nicht nur das allgemeine Spielangebot, sondern halten auch nach Spezialisierungen der Online Casinos Ausschau. Einige Anbieter sind zum Beispiel fast nur auf Slotspiele fokussiert oder stark im Live Casino Bereich aufgestellt. Im Online Test stellen wir die Besonderheiten der Spiele-Sammlung heraus, sodass die Spieler sich ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen nach einen Anbieter auswählen können. Auch im Merkur Casino mit Echtgeld spielen ist bei vielen Casino-Fans sehr beliebt.

Selbstverständlich achten wir im Casino App mit Echtgeld Online Test darauf, dass für faire Spielbedingungen gesorgt wird. Etwa durch einen zertifizierten Zufallsgenerator der Spiele zum Schutz vor Internet Betrug oder externe unabhängige Prüfungsstellen und Kontrollen durch die Regulierungsbehörden.

Sicherheit und verantwortungsvolles Spielen

Die Sicherheit nimmt bei Online Casino Spielen einen hohen Stellenwert ein. Besonders, weil dabei mit Echtgeld gespielt wird. Hier sollten die Spieler achtsam sein, um einen Online Betrug zu vermeiden. Ein seriöses Online Casino wickelt zum Beispiel alle Zahlungsprozesse nur über verschlüsselte SSL-Verbindungen ab und speichert keine Zahlungsdaten. Abgesehen davon sollten auch die persönlichen Daten nach einer Datenschutzrichtlinie ausreichend geschützt werden.

Im Rahmen unserer Online Tests prüfen wir, wie das Online Casino mit dem Thema verantwortungsvolles Spielen umgeht. Wir klopfen beim Testen Fragen ab wie wird über eine Spielsucht aufgeklärt, gibt es einen Selbsttest, Links zu anerkannten Beratungsstellen und Optionen für Limits, Pausenzeiten und den Selbstausschluss. Um bei unseren Bewertungen für die besten Online Casinos gut abzuschneiden, muss ein verantwortungsvolles Spielen und damit ein angemessener Schutz vor Internet Betrug gewährleistet sein. Selbstverständlich ist die deutsche Casino Lizenz eine Grundvoraussetzung dafür. Ein besonders hohes Maß an Sicherheit haben wir in unseren Jackpot Piraten Erfahrungen vorgefunden. Auch die Frage ob BingBong seriös arbeitet konnten wir beantworten.

Weitere Online Casinos im Test

Online Poker Anbieter im Test

Für den deutschen Markt gibt es eine ganze Reihe von Online Poker Anbietern zu entdecken. Prinzipiell besteht beim Online Poker das Problem, dass es viele kleine Lichter am Pokermarkt und gelegentlich Gerüchte von Online Betrug gibt. Als Start-Up oder konkurrierendes Poker Unternehmen hat man es gegen die Branchenriesen alles andere als einfach. Doch das muss natürlich kein generelles Vorurteil sein. Jeder Online Poker Anbieter im Test wird einem davon unabhängigen Bewertungsverfahren unterzogen, sodass jeder die gleichen Chancen hat.

Im Fokus unserer Online Tests steht das Volumen an aktiven Spielern, die verfügbaren Poker Formate (Cash Games, SnGs, Turniere, Heads-Up etc.), die spielbaren Limits und die Anzahl an Tischen. Auch das Pokern ohne Einzahlung, die Bonusprogramme und Free Rolls sowie verschiedene Regeln wie zum Beispiel die Baccarat Spielregeln werden von uns genau durchleuchtet. Wichtig ist uns, dass ein Online Poker Anbieter eine gewisse Substanz vorweisen kann, sodass es sich lohnt und Spaß macht dort zu spielen. Des Weiteren kann man auch mit Online Poker Geld verdienen, daher ist die richtige Anbieter-Wahl sehr wichtig.

Dazu gehört natürlich eine gute Auslastung mit Spielern. Denn ist zu wenig los kommt schnell Langeweile auf. Das ist leider oft ein leidiges Problem von neuen Pokeranbietern. Der Neueinstieg in die Pokerbranche ist auch durch umfangreiche Marketing-Maßnahmen meist nur schwer möglich. Aber keine Sorge. Auf unserer Seite sind nur Pokerseiten zu finden, bei denen etwas los ist und wo die Spieler vor Internet Betrug geschützt sind! Auch die Frage ohne Einzahlung Gratis Pokergeld zu erhalten, haben wir geklärt. Denn einige Poker Anbieter offerieren sogenannte No Deposit Boni, wie der 888Poker Bonuscode zeigt.

Bonus für neue Spieler und andere Bonusaktionen

Um neuen Spielern den Einstieg in Online Poker zu erleichtern, haben die meisten Anbieter einen Poker Bonus für neue Spieler im Programm. Dieser wird meist in Verbindung mit einer Registrierung und der ersten Einzahlung gewährt, wie zum Beispiel der Poker Stars Bonuscode. Gängige Bonusarten sind zum Beispiel Bonusgeld oder Tickets für Pokerturniere. Das Bonusgeld kann Stück für Stück in Echtgeld freigespielt werden. Wenn ein Spieler bei den Pokerturnieren gewinnt, kann er den Gewinn in bar behalten, ohne dass Bedingungen auf ihn zukommen.

Prinzipiell prüfen wir im Online Test nach, welche Bonusbedingungen mit dem Willkommensangebot verknüpft und ob diese fair und seriös im Sinne der Spieler gestaltet sind. So lässt sich ein Online Betrug durch unseriöse Anbieter schnell aufdecken.

Bei den meisten Online Poker Anbietern sieht es mit weiteren Bonusangeboten eher mau aus. Zumindest, was den Erhalt von Bonusgeld betrifft. Die Pokeranbieter haben jedoch Freerolls im Programm. Dabei handelt es sich um Pokerturniere deren Teilnahme die Spieler nichts kostet und es kann Bargeld gewonnen werden. Auch kostenloses Video Poker nimmt mehr und mehr an Beliebtheit zu und wird im Poker oder Blackjack Vergleich als ernstzunehmende Konkurrenz für den Casino Klassiker aufgeführt.

Seriöse Online Lotterien für Deutschland

Der Großteil der deutschen Bevölkerung spielt Lotto. Die klassische Abgabe des Lottoscheins im Lotto-Laden wird durch ein großes Angebot von Online Lotterien ergänzt. Der Markt ist wachsend. Auch, wenn größtenteils nur staatliche Lotterie-Spiele angeboten werden dürfen. Zusätzlich besteht eine Lizenz-Pflicht für Anbieter aus Deutschland.

Auf internationalem Parket agieren seriöse Online Lotto Anbieter zum Teil mit einer anderen Taktik. Oft besteht keine direkte Verbindung mehr zu den Lotteriegesellschaften, sodass dass die Auszahlung von Gewinnen auf Anbieter-Seite liegt. Diese bieten auch keine Lottospiele im herkömmlichen Sinne an, sondern nur Tipps auf Lottoereignisse. Mit einem Online Betrug hat das jedoch nichts zu tun und ist durchaus legitim, wenn andere dafür erforderliche Lizenzen vorhanden sind. Außerdem sollten den Lottospielern möglichst geringe Grundgebühren berechnet werden. Das ist bei allen Online Lotterien auf unserer Website für Online Tests der Fall. Seriöse Online Lotto Anbieter sind keine Selbstverständlichkeit wie unser Lottoland Test oder unsere Lottohelden Bewertung zeigt.

Was einen guten Lotto Anbieter ausmacht

Der Umfang an verfügbaren Lotto-Spielen kann ganz entscheidend für die Auswahl eines Anbieters sein. Bei Online Lotto Unternehmen aus Deutschland werden in der Regel alle staatlichen Lotto-Spiele angeboten. Dazu gehören zum Beispiel der berühmte Euro Jackpot, Lotto 6 aus 49, SKL Das Millionenspiel, Deutsche Fernsehlotterie, Glücksspirale sowie die Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6. Aber es gibt auch andere interessante Lotterien, wie zum Beispiel die Deutsche Postcode Lotterie zeigt. Ein weiteres Plus in unserem Online Tests ist eine Partnerschaft mit Lotto, die die Seriosität der Anbieter durch staatlich lizenzierte Produkte bescheinigt.

Je nach Online Lotterie können neue Kunden einen Lotto-Bonus erhalten, den es in verschiedenen Formen gibt. Möglich sind zum Beispiel Einzahlungsboni, Rabatte, Geld zurück Boni und kostenlose Lottoscheine (meist 1 Reihe). Unser Online Tests Redaktionsteam vergleicht den Lotto-Bonus der bewerteten Anbieter und warnt bei Internet Betrug. Zusätzlich beantworten wir in unserem Lotto Ratgeber verschiedene Fragen, wie zum Beispiel Bedeutung der Lotto Zusatzzahl oder wie ein Lottoschein eingelöst wird.

Lotto mit System – Spielgemeinschaften

Wenn häufiges Lotto mit System gespielt werden soll, bieten die besten Online Lotterien Spielgemeinschaften dazu an. Innerhalb dieser Spielgemeinschaften wird zum Teil auf über mehr als 300 Lottofelder pro Woche und mehr als 50 Lottofelder pro Ziehung bei Lotto 6 aus 49 getippt. Mithilfe eines kündbaren Dauerscheins nehmen die Lottospieler fortwährend an der Spielgemeinschaft teil.

In unseren Online Tests für Lotto Anbieter bewerten wir die Effektivität der Spielgemeinschaften, die Anzahl von Lottofeldern, den Scheineinsatz, die Gewinnchancen und an welchen Ziehungen teilgenommen wird. Ein Online Betrug ist bei den staatlichen Lotterien und Spielgemeinschaften ausgeschlossen.

Seriöse und schnelle VPN-Anbieter

Die meisten VPN-Anbieter sind auf internationalem Parkett tätig und bieten ihren VPN-Service rund um die Welt an. Für Neulinge in der Welt der VPNs kann es eine Mammut-Aufgabe sein, verschiedene Anbieter miteinander zu vergleichen und hinsichtlich von Preisen und Features auszuwerten. Dabei spielen auch Mobile Geräte, wie Smartphones und Tablets, eine Rolle, die abgesehen von Desktop Computern, ebenfalls mit VPN per App ausgestattet werden können.

VPNs liegen nach wie vor stark im Trend und dienen nicht nur dazu anonym zu surfen, sondern erhöhen auch die Sicherheitsstandards, wenn es um Internet Betrug geht. Denn die VPN-Nutzer sind nur über verschlüsselte Verbindungen unterwegs, ggf. mit einer Firewall geschützt und können unerwünschte Werbung und das Benutzer-Tracking blocken. VPNs bieten den Nutzern einen optimalen Schutz vor Online Betrug. In unseren Online Tests werten wir die enthaltenen Zusatzleistungen aus und bewerten sie nach Wirksamkeit. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel unsere NordVPN Bewertung.

Unseren Erfahrungen nach sind international recht viele Anbieter zu finden, die nicht einhalten, was sie versprechen. Und vor allem eines: Viel zu langsam! Gehen damit dann noch lästige Verbindungsabbrüche einher ist das Nervenkostüm schnell am Ende. Ein weiterer Fallstrick sind zu wenig VPN-Server für Deutschland (oder dem gewünschten Ziel-Land). Bei nur einer IP besteht die Gefahr, dass diese schnell auf die Blacklist kommt.

Die besten VPN Preise im Vergleich

Bei den VPN Online Tests geht die Preisgestaltung der Anbieter doch oft erheblich auseinander. Ein VPN kann ab monatlich gemietet werden. Aus preislicher Sicht ist das allerdings nicht ratsam. Denn monatlich zu bezahlen ist meist deutlicher teurer als für 6 Monate, 1 Jahre, 2 Jahre usw. im Voraus. Je länger der VPN gemietet wird desto günstiger wird der Preis. Die meisten VPN-Anbieter starten dazu verschiedene Rabatt-Aktionen oder eine kostenlose VPN Nutzung auf Zeit.

Nicht nur der Mietzeitraum ist für den Preis entscheidend, sondern auch die Zusatz-Features. Ein VPN mit Firewall und Malware-Schutz ist eine optimale Ergänzung zu jeder Virenschutz-Software und Internet-Security Software. Die genannten Zusatz-Features sind bei den besten VPN Preisen meist schon im Basispreis enthalten oder können optional gewählt werden.

Last but not least hat auch die Anzahl an Geräten, die mit einem VPN geschützt werden sollen, Auswirkungen auf den Preis. Je nach VPN-Anbieter sind in der Regel mindestens 1 bis 2 Geräte inkl. der App im Basispreis enthalten.

Die Aufgabe die besten VPN Preise miteinander zu vergleichen und auf einen Online Betrug hin zu überprüfen übernimmt unserer Redaktionsteam. Außerdem empfehlen wir unter anderem VPN-Anbieter mit einer 30 Geld-zurück-Garantie. So kann der VPN ausgiebig getestet werden, bevor er für längere Zeit gemietet wird.

Zusatz-Option: Eigene IP-Adresse (dediziert)

Wenn ein VPN aus geschäftlichen Gründen genutzt wird oder eine eigene IP-Adresse gewünscht ist, kann diese bei einigen VPN-Anbietern als Zusatz-Option dazugebucht werden. Eine persönliche IP-Adresse wird nicht mit anderen VPN-Nutzern geteilt, wie es normalerweise der Fall wäre. Die eigene IP-Adresse erspart den Nutzern lästige Sicherheitsabfragen sowie auszufüllende Captchas und lässt auch Zahlungen und E-Mails in gewohnter personalisierter Weise zu. Durch eine Verschlüsselung sind die VPN-Nutzer zudem vor Internet Betrug geschützt.

Aus unseren Online Tests für VPN-Anbieter haben wir gelernt, bei den eigenen IP-Adressen ganz genau hinschauen zu müssen. Denn es werden so genannte feste IPs verkauft. Bei denen der Nutzer lediglich eine Garantie auf eine fest zugeteilte IP-Adresse hat. In dem Fall kann die IP auch schon ganzen Gruppen zugeordnet worden sein. Beim Online Test achten wir darauf, dass Nutzer eine echte persönliche dedizierte IP-Adresse erhalten. Aber auch andere Fragen wie Geoblocking mit VPN oder Netflix mit VPN gucken werden von uns ausführlich erklärt.

Weitere VPN Anbieter im Test

Online Dating und Single Seiten

Beim Online Dating geht es um die Partnersuche per Internet. Die meisten seriösen Single Seiten sind heute kostenpflichtig und rechnen nach Monaten einer Mitgliedschaft oder mit einem Credit-System ab. Unser Redaktionsteam für Online Dating und Single Seiten macht bei den Anbieter-Tests, was die Preise und den Umfang der Leistungen betrifft, recht unterschiedliche Erfahrungen. Nicht selten erleben wir beim Online Test von Dating Seiten und Apps, dass durch Fake Mitglieder und leere Versprechungen die Singles in monatliche Abo-Fallen gelockt werden. Mit unseren Empfehlungen möchten wir Singles vor den Gefahren dieses Internet Betrugs schützen.

Zunächst kann sich der Kunde bei allen Single Seiten kostenlos registrieren und sich ein wenig umschauen. Einige Funktionen der Webseite werden sicherlich nicht freigeschaltet, sofern keine Einzahlung für eine Mitgliedschaft oder Credits geleistet wurde. Nicht selten ist schon die Kontaktaufnahme zu einem Partnersuchenden kostenpflichtig gestaltet. Hier gilt es für unsere Redaktionsteam ganz genau hinzuschauen, um auf einen Online Betrug hin zu prüfen.

Wie Dating Seiten abrechnen

Eine seriöse Dating Seite garantiert den Singles nicht jemand kennenzulernen, das zeigt auch unsere Parship Bewertung. Denn die notwendige Aktivität dazu liegt beim Kunden. Sofern der Umstieg auf ein kostenpflichtiges Paket sinnvoll und notwendig ist, kann Geld bei der Dating Seite eingezahlt werden. In der Regel darf die Mitgliedschaft monatlich, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich abgerechnet werden. Je länger die Mitgliedschaft desto günstiger der monatliche Preis. Mit einer kostenpflichtigen monatlichen Mitgliedschaft können bei seriösen Dating Seiten alle Sonderfunktionen und Features inkl. der unbegrenzten Kontaktaufnahme genossen werden.

Außer der Mitgliedschaft auf Monatsbasis arbeiteten einige seriöse Single Seiten im Online Test auch mit einem Credit-System. Einige Aktivitäten auf der Dating Seite kosten Punkte (Credits) und die Kunden haben die Möglichkeit ein Kontingent an Punkten einzukaufen. In der Regel gibt es dazu kleine, mittlere und hohe Pakete mit Punkten. Die fälligen Punkte für die Aktivitäten werden vom gekauften Gesamtbestand abgezogen.

Was ist empfehlenswerter Abrechnung auf Monatsbasis oder per Credits?

Aus den Erfahrungen in unseren langjährigen Online Tests, empfehlen wir eher monatliche Mitgliedschaften, die alles beinhalten. Der Vorteil daran ist, dass die Singles bei ihrer Aktivität nicht abhängig von Punkten und damit finanziell eingeschränkt sind. Punktesysteme (Credits) können auf die Dauer eine kostspielige Angelegenheit werden. Denn zum Beispiel jede Kontaktaufnahme zu anderen Mitgliedern, die Teilnahme an Single Spielen, chatten, unter Single Highlights gelistet werden usw. kostet die Kunden einen Obolus an Credits. Je nach Aktivität können die Punkte also schon schnell verbraucht sein, sodass sich ein häufiger Einzahlungszyklus ergibt. Credit-Systeme sind bei unseriösen Single Seiten ein häufig zu findendes Internet Betrugs Instrument.

Bei den Dating Seiten auf unserer Website haben wir auf eine faire und seriöse Abrechnung hin geprüft. Außerdem stehen die veranschlagten Preise in einem guten Verhältnis zu den Leistungen des Anbieters, sodass kein Online Betrug befürchtet werden muss. Ein gutes Beispiel hierfür ist unsere ElitePartner Bewertung.

Bringt die Single Börse was?

Wer Geld in eine Single Börse investiert, der möchte auch etwas davon haben. Abgesehen von der Vorauswahl für Kosten, sollten auf der Website natürlich ausreichend Angebote von aktiven Singles vorhanden sein. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Auslastung von Besuchern der Single Börse pro Tag, die Singles aus der Stadt/Region/Bundesland sowie der weibliche und männliche Anteil. Unsere Dating Seiten bieten entsprechende Such- und Filterfunktionen zur Single Suche an.

Prinzipiell sind Single Seiten mit einer hohen Auslastung eher zu empfehlen und die Erfolgsquote ist deutlich höher. Im Online Test schaut unsere Redaktion genau hin, ob genug aktive Singles vorhanden sind und dass nicht durch Fake-Profile ein Internet Betrug versucht wird.

Gibt es besondere Highlights?

Zu den Standard-Funktionen von Dating Seiten gehörte in den Online Tests die Kontakt-Aufnahme per E-Mail und Chat. Abgesehen davon sind je nach Anbieter noch eine ganze Vielzahl weiterer Optionen möglich. Dazu gehören unter anderem Single-Spiele, Bewertungen und Likes, Chats mit Video Cam, Single Favoriten anlegen, an prominenten Plätzen der Website als Vorzeige-Single gelistet zu werden und Dating Empfehlungen. Die Bewertung anderer hilft den Singles ihre Attraktivität besser einzuschätzen. Zusätzlich gibt es noch Anbieter, welche sich auf bestimmte Nischen spezialisiert haben. Möchten Singles zum Beispiel asiatische Frauen aus dem Ausland kennenlernen oder eine Latina Frau heiraten, gibt es auch für diese speziellen Suchkriterien seriöse Dating Portale. Auch die Partnersuche im Alter gewinnt einen immer höheren Stellenwert, so gibt es zum Beispiel auch Online Dating Anbieter, welche auf die Partnersuche ab 70 spezialisiert sind. Gute Beispiele für seriöse Ü50 Singlebörsen haben wir in unserer Zweisam Bewertung und unserem SilberSingles Test zusammengefasst.

Eine gute Partnerbörse bietet den Kunden auch eine Dating App an, die mit dem Smartphone und Tablet genutzt werden kann. So kann die Single Suche von unterwegs zu jeder Zeit gestartet werden.

Im Hinblick auf einen möglichen Internet Betrug sollten kostenpflichtige Highlights dann dem Single auch einen gewissen Benefit bringen und ihn nicht vor weitere Zahlungen stellen. Unser Redaktionsteam für Dating Seiten checkt das für die Singles über den Online Test schon im Vorfeld ab.

Seriosität das A und O im Online Test

Bei unseren Prüfungen auf einen möglichen Internet Betrug spielt die Seriosität der Anbieter eine Hauptrolle. Unsere Testberichte und Bewertungen fokussieren sich auf folgende Branchen: Online Trading, Crypto Trading, Strom- & Gasanbieter, Telekommunikation, Finanzen, Gesundheit + Ernährung, Online Dating (Single Seiten), Online Rezepte, VPN Security, Buchmacher für Sportwetten, Online Casinos, Online Poker Seiten und Lotterien.

Neben dem Ruf, einer ordentlichen Firmierung und ggf. notwendigen Lizenzen für angebotene Leistungen, schauen wir auch bei den Rechtsdokumenten der Anbieter in unseren Testberichten ganz genau hin. Nicht selten sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, kurz AGB, Bonusbedingungen oder Nutzungsbedingungen Schlupflöcher für Online Betrüger und unseriöse Anbieter. Typische Merkmale für einen Internet Betrug und eine unseriöse Arbeitsweise sind in diesem Zusammenhang Fallstricke, Hintertürchen und versteckte Klauseln. Eben alles, was zu nicht kundenfreundlichen AGBs und Bedingungen gehört und nach einem Online Betrugsversuch ausschaut. Wir möchten Verbraucher davor bewahren Internet Betrügern auf den Leim zu gehen!

Die Seriosität eines Anbieters zeigt sich auch im Bereich der Zahlungsprozesse. Denn diese sollten immer ausreichend geschützt sein, etwa durch verschlüsselte Transaktionen. Außerdem ist es bei seriösen Anbietern mittlerweile branchenüblich zum Beispiel Gebühren bei Einzahlungen zu berechnen. Gelegentlich lassen sich Gebühren, etwa beim Währungswechsel, nicht vermeiden. Allerdings sollten sich diese im Online Test nicht im Bereich des Wuchers und damit eines Betrugs bewegen.

Online Betrug: Ich will mein Geld zurück ist das möglich?

Wir raten Opfern von Online Betrug genau nachzulesen, ob die AGBs, ggf. auch Nutzungs- und Bonusbedingungen beachtet worden sind. Danach kann unter Umständen gezahltes Geld in Abhängigkeit von der Zahlungsmethode zurückgefordert werden, wenn der Kunde betrogen worden ist.

Eine Rechtsberatung dürfen wir dazu nicht geben, aber eine kurze Erklärung der Möglichkeiten. Wir berücksichtigen dabei nur einige gängige Zahlungsmethoden im Internet.

Online Überweisung: Rückgängig machen nicht möglich. Aber Internet Betrug kann der Bank gemeldet werden

Lastschrift: bis zu 8 Wochen und bis zu 13 Monate bei Online Betrug stornierbar

Kreditkarte: Lässt sich rückgängig machen mit kostenpflichtigem Charge-Back-Verfahren

E-Wallets: Lässt sich nur mit guten Gründen bei Paypal, Neteller und Skrill rückgängig machen. Bei Paypal gibt es einen Käuferschutz.

Je nach Schwere des Internet Betrugs oder wenn es auf herkömmlichen Wegen keine andere Lösung gibt, kann auch die Polizei und ein Rechtsanwalt eingeschaltet werden.