Wann geben Spielautomaten am besten & Wann schmeißen die Automaten in Spielotheken am meisten raus?

Wann geben Spielautomaten am besten und wann lohnt sich das Automaten füttern besonders? Gibt es die eine beste Uhrzeit für die Spielothek ? Wir sind nicht nur eure erste Anlaufstelle, wenn es um die besten Online-Glücksspiele geht. Unsere Redakteure lieben Glücksspiel so wie ihr und gehen dem Hobby bereits seit vielen Jahren nach. Ein paar bereits zu einer Zeit, in der es noch kein Online Casino in Deutschland gab. Wir beschäftigen uns in diesem Ratgeber mit den besten Strategien rund um die beste Uhrzeit für die Spielhalle. Gibt es die eine Uhrzeit, in der ihr in der Spielothek mehr gewinnt? Gibt es Spielo Tricks, die wirklich funktionieren? Und bei welchen Spielotheken Tricks handelt es sich um Mythen, auf die ihr nichts geben dürft? Wenn ihr euch jetzt 3 Minuten Zeit nehmt, diesen Experten-Ratgeber zu lesen, dann baut ihr wertvolles Profiwissen auf. Und ohne zu viel zu verraten. Unter den verfügbaren Spielothek Tricks bzw. Spielo Tricks gibt es tatsächlich welche, die funktionieren. Neugierig? Weiterlesen!

Bullshit-Theorie 1: „Der frühe Vogel fängt den Wurm!“ – schlaft lieber aus!

Beim ersten der Spielothek Tipps handelt es sich in unseren Augen absoluten Blödsinn. Ein paar Spieler gehen davon aus, dass in einer Spielothek Automaten nach der Sperrstunde am Vormittag oder falls möglich in der Früh (Öffnungszeiten) am besten auszahlen. Fragt man diese Spieler, wann geben Spielautomaten am meisten, erzählen die euch etwas davon, dass man immer ganz bald und als einer der ersten Spieler in der Früh am Automaten sitzen muss. Schließlich wurden die Automaten über Nacht von anderen Spielern gefüttert. Nicht jeder Automat hat ausgezahlt. Daher gehen diese Spieler davon aus, dass die beste Zeit für Spielothek tatsächlich in der Früh ist. Wir wissen aber: Der Algorithmus und RNG (Zufallsgenerator) im Automaten kennt keine Uhrzeit. Dass ein anderer Spieler euch die Vorarbeit abnimmt und einen Automat füttert, der ihn aber nicht auszahlt, dann aber einen Spielothek Gewinn liefert, wenn ihr mit dem Spielen beginnt, ist auf jeden Fall möglich. Die Frage stellt sich da einfach, wie ihr das rausfinden wollt. Woher wisst ihr, welcher Automat am Abend zuvor und in den Nachtstunden fleißig gefüttert wurde und daher jetzt noch mal schnell auszahlt? Für eine Strategie und das Maximieren von zum Beispiel Merkur Gewinne macht das wenig Sinn.

Bullshit-Theorie 2: „Wann ist die beste Uhrzeit für die Spielhalle?“ – Selbstverständlich zwischen 15:00 und 19:00 Uhr!

Auch dieser zweite unter den Spielo Tipps rund um die Frage wann schmeissen Spielautomaten am besten geht in unseren Augen nicht auf. Es gibt eine ganze Reihe Spieler, die denken, dass Automaten zwischen der frühen Nachmittagszeit und dem frühen Abend am besten auszahlen. Wie diese Spieler darauf kommen, wissen wir auch nicht. Denn wenn man bedenkt, dass das große Spieleraufkommen erst in den Abendstunden in der Spielo stattfindet, macht die Mittagszeit und der frühe Nachmittag in unseren Augen am wenigsten Sinn. Hier fällt es uns wirklich schwer eine sinnvolle Erklärung für diesen der Spielhallen Tricks zu finden. Frühe Abendstunden, wenn das eigentliche Besuchsaufkommen richtig losgeht, können wir verstehen. Da haben ein paar Spieler das Gefühl, dass das die beste Zeit für Spielothek ist, weil um sie herum Action stattfindet. Spieler an anderen Automaten gewinnen. Das animiert wieder andere Spieler zum weiterzocken. Kurz gesagt: Je mehr Menschen in der Spielothek, umso mehr Menschen füttern die Automaten. Früher oder später müssen die dann auch zeitnah auszahlen.

Bullshit-Theorie 3: Automatehersteller programmieren die großen Gewinne zwischen 20:00 und 22:00 Uhr!

Bleiben wir mal noch kurz bei dem Ansatz, dass Automaten am Abend am meisten auszahlen. Es gibt Spieler, die davon ausgehen, dass die beste Zeit für Spielothek zwischen 20:00 und 22:00 Uhr ist. Das ist die Uhrzeit, in der deutschlandweit die meisten Spieler in der Offline Spielo Spiele zocken. Diese Spieler gehen davon aus, dass Spielehersteller wie Merkur Gewinne bevorzugt in diesem Zeitfenster auszahlen. Sprich, dass die dafür sorgen, dass Spielhallen Automaten hier besonders hoch auszahlen. Das ist eine vollkommen falsche Annahme und stimmt so nicht. Wie bereits erwähnt, fließt in den Algorithmus und den Zufallsgenerator eines Automaten keine Uhrzeit ein. Hier geht es lediglich um die Anzahl der Spiele. Auf die bezieht sich der Auszahlungsschlüssel. Es stellt sich also in dem Fall eigentlich vielmehr die Frage, wann gibt ein Spielautomat am meisten? Wenn er ständig gefüttert wird!

Spiele & Spielhallen: So hängen Besucheraufkommen in der Spielo und Gewinnausschüttung zusammen

Und da tatsächlich in den frühen Abendstunden die meisten Spieler an Automaten spielen, werden zu dieser Zeit auch die höchsten der Spielhallen Automaten Gewinne generiert. Dass es sich mehr lohnt in den Abendstunden zu spielen, ist einer der Spielhalle Tricks, der daher schon irgendwie stimmen könnte. Der lässt sich aber in keiner Weise als eine Strategie einsetzen. Denn schließlich setzen in der Spielo Spiele auf einen staatlich zertifizierten Zufallsgenerator. Der entscheidet was und wie viel ihr gewinnt. Gegen den spielt ihr. Und genau hier solltet ihr ansetzen. Statt euch zu fragen, wann geben Spielautomaten am meisten oder welche Tricks für Spielhallen Automaten am meisten Sinn macht, solltet ihr euch mal mit den Grundlagen modernen Glücksspiels befassen.

Effiziente Spielhalle Tipps 4: Denkt an Kelly: „Wenn es läuft, dann läuft es!“

Vielleicht habt ihr schon mal von der sogenannten Las Vegas Connection gehört. Drei Mathematiker generierten mit der sogenannten Kelly-Formel exorbitante Gewinne in Casinos. Heutzutage setzen zum Beispiel Investoren wie Warren Buffet auf diese Formel. Wir wollen euch hier nicht mit staubiger Theorie langweilen. Im Grunde sagt diese Formel nicht anders aus als, dass wenn es läuft, es auch noch ein Stückchen so weitergeht. Einfach ausgedrückt: Wenn ihr einen Spielhalle Gewinn an einem Spielhalle Automaten generiert, dann wechselt der Zufallsgenerator nicht sofort von der Gewinn- Straße auf die Verluststraße. Stellt euch das eher wie eine Art Welle vor. Wir müssen der Stelle ganz ehrlich sein: Wir nutzen für die Vereinfachung des Beispiels eine Wellenform. In der Realität wird die Welle durch hohe Gewinnausbrüche unterbrochen. Das interessiert uns in dem Fall jetzt aber nicht. Wir müssen davon ausgehen, dass wenn ihr einen Spielothek Gewinn an einem Spielhalle Automaten generiert habe, ihr danach erneut gewinnt.

Spielhalle Casino: Ein Algorithmus bewegt sich hier eher in Wellenform

Nicht so hoch wie zuvor, trotzdem ausreichend genug, um in eurem Kopf das Verlangen zu triggern, jetzt weiterzuspielen. Und hier können wir jetzt einen der Spielhalle Tricks verwenden, der in unseren Augen Sinn macht: Es wäre möglich direkt nach dem ersten hohen Gewinn aufzuhören. Damit ihr dann nicht komplett auf das Spiel verzichten müsst, wäre es ideal, wenn ihr jetzt in einer Casino Spielhalle an den nächsten freien Automaten wechselt. Euren alten Automaten, der euch ausgezahlt hat, überlasst ihr einem anderen Spieler. Schließlich wisst ihr, dass die Welle mit den Gewinnen jetzt abnimmt. Der Automat muss erneut gefüttert werden. Das ist übrigens einer der Gründe, warum in den riesigen Casinos in Las Vegas oftmals weit über 500 identische Automaten stehen. Eingefleischte Automaten-Fans setzen dort auf die Spielothek Automaten Tricks einen Automaten so lange zu füttern bis er einmal auszahlt. Danach wird an den nächsten Automaten gewechselt.

Effiziente Spielo Tipps 5: Wie gewinnt man am Spielautomaten? Mit eisernem Willen & Einsatzanpassung

Wie gewinnt man am Spielautomaten, ist eigentlich die Frage, die ihr euch stellen sollt. Weniger an welchen Tagen kann man am Spielautomaten gewinnen bzw. wann geben Spielautomaten am besten? Dass es keine perfekte Uhrzeit und keinen perfekten Tag gibt, habt ihr bereits verstanden. Zufallsgenerator und Algorithmus kennen keine Zeit. Das heißt aber nicht, dass ihr an Automaten nicht strategisch Gewinne maximieren könnt. Ganz im Gegenteil: Einen der besten Spielhalle Automaten Tricks haben bereits genannt: Wenn ihr einen eisernen Willen besitzt, hört ihr in dem Moment auf zu zocken, wenn der Automat zum ersten Mal auszahlt. Egal ob die Gewinne eure gezahlten Einsätze übersteigen oder nicht. Der zweite, unter den Spielothek Tricks, der besonders Sinn macht, ist, wenn ihr euch gerade auf dem Weg zur Gewinnspitze befindet. Damit meinen wir, ihr stellt euch wieder eine Wellenform vor. Auf der höchsten Stufe der Welle zahlt der Automat den höchsten Gewinn, danach nehmen die Gewinne ab. Das haben wir euch im vorvergangenen Absatz erklärt. Stellt euch jetzt mal vor, ihr befindet euch am Anfang dieser Welle. D.h. die Welle geht nach oben und die Gewinne steigen. In dem Fall macht es Sinn, dass ihr als Spielothek Automaten Tricks auf eine Setz-Strategie setzt. Das bedeutet, dass ihr eure Einsätze bei jedem Spin anpasst.

Spiele & Spielhallen: Einsatzanpassungen erlauben strategisches Slot-Zocken!

Beginnt ihr zum Beispiel mit 100 € Gesamtguthaben, startet ihr mit einem Euro Einsatz. Ihr befindet euch auf dem Weg zum hohen Gewinn (die Welle steigt). Ihr erhöht jetzt bei jedem Gewinn den Einsatz. Bsp: Sobald ihr bei 200 Euro Gesamtguthaben angekommen seid, erhöht ihr den Einsatz auf zwei Euro. Theoretisch müsstet ihr, wenn ihr diese Spielhalle Tipps mit Einsatzanpassungen beachtet in dem Fall jetzt bei Verlusten natürlich auch eure Einsätze reduzieren. Das macht ihr auch. Aber nur bei den einzelnen kleinen Verlusten solang ihr auf dem Weg zum Gewinn-Peak seid. Schließlich wisst ihr bereits den wichtigsten der Spielhallen Tricks: Nach dem größten Gewinn aufhören und einen anderen Automaten füttern. Als funktionierenden unter den Spielothek Tipps nutzt ihr eine sinnvolle Einsatzanpassung solang ihr euch auf der Gewinnstraße befindet. Ein kluges Vorgehen ist, sich die Auszahlungsquote anzuschauen. Liegt die beispielsweise bei 96% und euch stehen insgesamt 100 € zur Verfügung, beginnt ihr einfach mit 0,96€ Einsatz bzw., da dies wahrscheinlich möglich sein wird, mit dem einen Euro aufgerundet. Besitzt ein Automaten eine Auszahlungsquote rund um die 70 %, wie das in Offline Spielothek Automaten durchaus vorkommen kann, würden wir euch empfehlen, mit 0,70 € Erst-Einsatz zu beginnen. Übrigens: Online gibt es Slots, die diese Einsatzanpassung automatisch vornehmen. ELK Studios bietet hier Automaten, die sogar unterschiedliche Anpassungs-Strategien bieten.

FAQs – Wann schmeissen Spielautomaten am besten & wann gibt ein Spielautomat am besten?

Gibt es Tricks für Spielhallen Automaten oder Spielotheken Tricks, die tatsächlich funktionieren?

Wenn ihr unseren Ratgeber rund um die Spielhalle Automaten Tricks aufmerksam gelesen habt, dann wisst ihr, dass es sich bei den meisten Spielotheken Tipps um Mythen handelt. Bis heute gibt es Spieler, die denken, dass sie durch ein geschicktes Drücken des Startstoppknopfes an Automaten ihre Spielo-Gewinne maximieren können. Allein diese Annahme und dass diese sich bis heute hält, ist ein Zeichen dafür, dass ihr euch hier nicht von schwachsinnigen Theorien in die irre führen lasst. Automaten sind reine Glücksspiele. Ihr seid in erster Linie von einem Zufallsgenerator abhängig. Ihr könnt weder durch Training oder geschicktes Drücken des Knopfes beeinflussen, ob ihr gewinnt oder nicht. Was funktioniert und in unseren Augen Sinn macht wäre, wenn ihr Offline in Las Vegas oder hier in einer großen Spielhalle spielt, in der über 100 Automaten stehen, immer zum nächsten Automat zu wechseln, sobald ein Automat ausgezahlt hat. Wenn ihr in einem Online Casino spielt, dann solltet ihr als Strategie auf eine Einsatzanpassung setzen, wie wir euch das erklärt haben. Außerdem sichert ihr euch eines der Angebote aus der Kategorie Bester Casino Bonus. Wieso? Ein zusätzliches Guthaben im Online Casino bietet euch die Möglichkeit mehr zu gewinnen. Mehr Guthaben bedeutet mehr Spiele und das sorgt im Idealfall für mehr Gewinne.

Welche Spielautomaten zahlen am besten?

Das lässt sich sehr einfach beantworten: Spielautomaten, die ihr in einem Online Casino spielt. Denn wenn ihr Offline Automaten in Spielotheken spielt, erwarten euch Auszahlungsquoten von 60-80 %. Die Auszahlungsquote sagt aus, in welchem Verhältnis Spielhalle Spiele an euch auszahlen. Verzichtet auf das Spielen in einer Offline Casino Spielothek und setzt dafür auf einen Online Anbieter, könnt ihr generell mehr gewinnen. Denn die Onlineautomaten besitzen Auszahlungsquoten zwischen 93 und 97 %. D.h. die Frage bei welchem Automatenspiel gewinnt man am meisten, beantworten wir mit einem „Online!“.

Welches Merkur Spiel gibt am meisten?

Spielehersteller Merkur beglückt uns regelmäßig mit neuen Spielhalle Spiele und auch Onlineautomaten. In der Regel bewegen sich die Auszahlungsquoten bei den Spielen des Anbieters rund um die 96 %. Das liegt einfach daran, dass der Anbieter in erster Linie auf die eher puristischen Automaten setzt. Der Spielablauf bei diesen wird weniger durch Zwischensequenzen oder andere Bonusspiele unterbrochen. Hier sind die Fans der Automaten zu Hause, die auf den regelmäßigen und andauernden Spin der Walzen stehen. Der letzte veröffentlichter Onlineautomat, der auf den Namen Flamenco Flame Lines hört, besitzt eine ordentliche RTP von 95,05%. Den einen Automat, den wir dir auf die Frage welches Merkur Spiel gibt am meisten nennen können, gibt es leider nicht.

Wie kann ich legal meine Spielothek Gewinnchancen erhöhen?

Zum einen, indem du zum Beispiel auf die zwei Tricks Spielothek setzt, bei denen du entweder Offline aufhörst, wenn du gewinnst und zum nächsten Automaten wechselt. Oder, sowohl Offline als auch Online bei jedem Gewinn oder Verlust deine Einsätze deinem aktuellen Guthaben anpasst. Online erwarten dich die höheren Auszahlungsquoten und du erhöhst alleine dadurch, dass du die nächste Spielothek links liegen lässt und dafür bei uns in einem Online Casino spielst, deine Gewinnchancen. Außerdem bekommst du Online ein Bonusangebot. Mit dem zusätzlichen Guthaben kannst du mehr Spiele spielen. Mehr Spiele sorgen im Idealfall für mehr Gewinne. Auch so maximierst du deine Gewinne und sorgst für höhere Gewinne. Das ist übrigens einer der Gründe, warum wir dir empfehlen, zukünftig nur noch in einer Online Casino Spielhalle zu gambeln.

An welchen Tagen kann man am Spielautomaten gewinnen?

Generell immer am Dienstag. Außer es ist Vollmond! Spaß beiseite. Wenn du unseren Ratgeber bis hierhin gelesen hast, wirst du dir diese Frage nicht stellen. Durch die geschickte Wahl eines bestimmten Spieltages oder einer bestimmten Uhrzeit kannst du keine Spielothek Gewinnchancen erhöhen! Jeder der die etwas anderes erzählt, und der Meinung ist, er kann die Frage Spielhalle wann gewinnt man am besten mit einem Tag oder eine Uhrzeit beantworten, hat modernes Glücksspiel nicht verstanden. Es gibt nicht den einen Zeitpunkt, auf die Frage wann gibt ein Spielautomat am besten oder wann er gefüttert wird. Es gibt keine Antwort auf die Frage, bei welchem Automatenspiel gewinnt man am meisten, solang du dich in einer Offline Spielotheken aufhältst. Statt euch über solche Sachen Gedanken zu machen und auf dubiose Ratschläge zu hören, müsst ihr euch einfach mal fragen, warum ihr bisher immer Offline die nächste Spielothek aufgesucht habt und dadurch gleichzeitig auf höhere Gewinne verzichtet habt. Nur die Online Spielhallen Spiele bieten die höchsten Auszahlungsquoten. Ihr solltet euch eher fragen, warum ihr bisher auf Angebote gesetzt habt, bei denen ihr generell weniger gewinnt?

Fazit: Jetzt weißt du, mit welchen Tricks Spielothek du für einen höheren Spielhalle Gewinn sorgst

Hast du unseren Ratgeber bis hierhin gelesen, dann besitzt du echtes Expertenwissen. Wenn sich Anfänger über Themen unterhalten wie zum Beispiel „In der Spielhalle, wann gewinnt man am besten? Welche Spielautomaten zahlen am besten? Oder: Wann gibt ein Spielautomat? Dann lächelst du zukünftig nur noch müde über die schwachsinnigen Theorien, die auf die Fragen als Antworten folgen. Du bist mittlerweile viel klüger und weißt, dass ausschließlich eine sinnvolle Einsatzanpassungsstrategie oder ein eiserner Willen (aufhören, wenn du gewinnst) dir dabei helfen, Gewinne in einer Offline Casino Spielothek zu erhöhen. Das interessiert euch aber mittlerweile alles gar nicht mehr. Denn ihr habt auch gelernt, warum ihr die Offline Spielotheken und die dort verfügbaren Offline Spielhallen Spiele links liegen lasst. Ausschließlich in den von uns vorgestellten Online Spielhalle Casino-Angeboten erwarten euch die höchsten Auszahlungsquoten. Höhere Auszahlungsquoten sorgen für höhere Gewinne. Gleichzeitig bekommt ihr im Idealfall ein Bonusguthaben. Das zusätzliche Guthaben hilft euch ebenfalls mehr zu gewinnen. Schließlich könnt ihr mehr Spiele spielen.