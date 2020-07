In Deutschland sind aktuell alle Offline Glücksspielangebote (Spielbank, Spielothek, Wettbüro) geschlossen

Shutdown – Die aktuelle Krise legt in Deutschland Teile des öffentlichen Lebens lahm. Die einen horten Toilettenpapier, die anderen feiern die Apokalypse auf eigenen Partys. Während bereits alle Offline Glücksspielangebote wie Spielbanken, Casinos und Wettbüros geschlossen haben, sorgt die Krise auch dafür, dass wichtige Fußballligen abgesagt oder pausiert werden. Nachdem nun auch die Europameisterschaft auf das kommende Jahr verlegt wurde, steht nun wohl relativ deutlich fest, dass auch Tipper sich Alternativoptionen suchen müssen. Zum Beispiel beim Gambling bei einem unserer Online-Testsieger! Wir zeigen euch wie ihr die Shutdown-Zeit interessanter gestaltet! Denn wenn aktuell eure Offline Lieblings-Spielothek geschlossen ist, setzt ihr euch jetzt endlich mal mit den Online-Vorteilen auseinander. Der Shutdown der Offline-Glücksspielangebote ist für euch ein entscheidender Vorteil: Denn jetzt erlebt ihr, auf welche Vorteile ihr bisher beim Offline-Zocken verzichtet habt. Und auf die werdet ihr zukünftig nicht verzichten wollen.

Spielhallen & Casinos wegen Shutdown geschlossen: Online Alternativen

In Deutschland sind aktuell alle Offline Glücksspielangebote (Spielbank, Spielothek, Wettbüro) geschlossen

Die Bundesregierung rät Bürgern zur Vermeidung sozialer Kontakte

Es wurde zwar noch keine Ausgangssperre verhängt, trotzdem solltet ihr eure Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen

Ideal, um es sich zuhause gemütlich zu machen, im Online Casino zu gewinnen und einen XXL-Casino-Bonus freizuspielen

Alle Offline Spielotheken & Casino bleiben vorerst geschlossen!

Aktuell bleiben in Deutschland die Offline Glücksspielangebote geschlossen. Egal ob große Spielbank, kleine Spielothek oder Sports-Bar mit Automatenangebot – offline zocken ist aktuell legal nicht möglich! Falls ihr euch gerade ärgert, dass eure Lieblings Spielothek geschlossen ist, ist das eigentlich ein Vorteil. Wieso? Wusstet ihr, dass ihr bei den Anbietern aus unserem Online Casino-Vergleich immer mehr gewinnen könnt? Kein Offline-Angebot bietet solch hohe Auszahlungsquoten wie unsere Online-Anbieter! Bei gleichem Einsatz und gleichen Gewinnsymbolen hättet ihr an einem Onlineautomat immer mehr gewonnen als in eurer Offline-Spielothek. Wusstest ihr, dass euch kein Offline-Angebot, und das gilt auch für die großen Spielbanken, nie ein so großes Spielportfolio bieten kann, wie unsere online Anbieter. Wusstet ihr, dass es Online Anbieter gibt, bei denen ihr aus über 2000 Automaten wählen könnt? Zeigt uns mal das Offline Angebot, das Entsprechendes bieten kann.

Nur Online gibt es geschenkte Spielzeit – darauf wollt ihr nicht verzichten!

Außerdem gehen wir davon aus, dass euch eure Offline Spielothek regelmäßig Guthaben und Spielzeit sowie Freispieler schenkt. Das macht sie nicht? Wusstet ihr, dass unsere Online Anbieter euer Spielen in einem Online Casino immer mit einem Bonus honorieren? Die spendieren euch zusätzliches Guthaben oder Freispiele. Darüber bekommt ihr Spielzeit geschenkt. Und auf die wollt ihr nicht verzichten. Gleichzeitig sorgt zusätzliches Guthaben und Freispiele im Idealfall für mehr Gewinne. Wir gehen auch davon aus, dass ihr darauf nicht verzichten wollt. Wenn ihr also hier in unserem Ratgeber gelandet seid, weil ihr euch fragt, wann eure Spielothek wieder offen hat oder wie lang die Glücksspielangebote aufgrund des Virus geschlossen bleiben, dann solltet ihr euch vielmehr fragen, warum ihr bis jetzt auf entscheidende Vorteile verzichtet habt. Und jetzt ist auch nicht die Zeit, sich darüber zu ärgern. Ab jetzt seid ihr klüger und spielt bei einem unserer Online Anbieter.

Die besten Online Casino Alternativen, solang die Spielo geschlossen ist

Setzt auf eine unsere Empfehlungen aus den Vergleich. Da spielen auch unsere Redakteure selbst. Wenn ihr eines der folgenden Casinos auswählt, können wir euch garantieren, dass dort das Gesamtpaket stimmt. Da wir es aber für wichtig halten, dass ihr ein Casino nicht nur anhand unserer Bewertung, sondern auch aufgrund persönlicher Vorgaben aussucht, stellen wir euch drei der besten Anbieter jetzt kurz mit ihrem persönlichen Alleinstellungsmerkmal vor. Trifft dieses Alleinstellungsmerkmal euren Geschmack, ist das genau die richtige Wahl solang die Spielotheken geschlossen sind. Und auch danach! Aber das habt ihr bereits verinnerlicht!

Bwin – Ein Eldorado für echte Slot-Fans

Komplettanbieter bwin ist die erste Anlaufstelle für umfangreiche Slot-Action! Hier zocken auch unsere Redakteure an den über 1000 unterschiedlichen Automaten. Über 15 Spielehersteller bieten hier das beste in Sachen Slot-Action an. Wer Slots liebt, wird hier bedient. Und im Livecasino setzt der Anbieter auf eine Kooperation mit Evolution und Playtech. Aktuell baut das Buchmacherangebot des Anbieters seine Wettangebote in Sachen Politik- und TV-Wetten deutlich aus, was auf den Ausfall der wichtigsten Fußballligen zurückzuführen ist. Wenn ihr euch für diesen Anbieter entscheidet, denkt unbedingt daran, euch das aktuelle Bonusangebot zu aktivieren.

ComeOn – mit über 2.000 Games kommt keine Langeweile auf

ComeOn gehört zu den kleinen Geheimtipps unter erfahrenen Zockern. Denn hier fällt nicht nur das Angebot an klassischen Automaten extrem umfangreich aus. Hier kommen auch Fans von Tischspielen wie Online Roulette, Baccarat oder Blackjack voll auf ihre Kosten. Das Überangebot an Tischspielen ist hier ein kleines Alleinstellungsmerkmal. Über 2000 Spiele sorgen dafür, dass euch hier garantiert nicht langweilig wird. Außerdem besitzt der aktuelle Neukundenbonus hier sehr anfängerfreundliche Umsatzbedingungen.

Wunderino – stürz dich mobil ins Wunderino-Abenteuer

Wunderino kann drei Sachen richtig gut: Ein XXL-Portfolio, das alle Facetten des modernen Gamblings abdeckt. Eines der besten mobilen Angebote unserer Zeit. Egal ob auf dem kleinen Smartphone oder Tablett – hier wird mobil gezockt! Das mobile Angebot war lange das Alleinstellungsmerkmal des Anbieters. Und, in Sachen Stammkundenangebot macht dem Anbieter keiner was vor. Dass hört auf den Namen Wunderino Abenteuer. Und das wurde nicht nur in ein liebevolles Designkonzept gepackt. Das gehört auch mit zu den umfangreichsten unserer Zeit. Mach doch eine Challenge daraus: Schafft ihr es während der Krise das komplette Abenteuer durch zu spielen und auf der Spitze des Bergs den Yeti um seine Preise zu bringen?

Quarantäne & Ausgangsperre incoming: Jetzt XXL-Casino-Bonus-Rollover erfüllen

Falls ihr sowieso schon zu den Zockern gehört, die regelmäßig in einem Online Casino Online Gambling Deutschland nachgehen, dann haben wir einen ganz heißen Tipp für euch: Jetzt ist genau die richtige Zeit, um einen Casino Bonus maximal zu aktivieren und dann auch freizuspielen. Denn im Gegensatz zu einem Bonus für eure Sportwetten bedarf ein maximal ausgeschöpfter Casino Bonus das Erreichen eines relativ hohen Umsatzes. Dafür benötigt ihr Zeit. Egal ob Bet365 Bonus, Bwin Bonus, Bet3000 Bonus, Wunderino Bonus oder Bet-at-home Bonus – ihr sucht euch jetzt aus unserem Vergleich den für euch Bester Casino Bonus aus und aktiviert diesen maximal.

Macht aus dem Bonus-Rollover eine persönliche Challenge

Nehmen wir für unser Beispiel mal den Lapalingo Bonus. Wenn ihr 500 € einzahlt, erhaltet ihr ein identisches Bonusguthaben und spielt danach mit 1000 € Gesamtguthaben. Um dieses Guthaben freizuspielen müsst ihr die Summe aus Einzahlung und Bonus 35-mal umsetzen. D.h. ihr müsst innerhalb eines Monats einen Umsatz von 35.000 € generieren. Das bedarf eines ordentlichen Zeitaufwands. Selbst wenn ihr mit Automatenspielen im Automatikspiel zockt. Warum. Weil die Einsätze hier auf maximal 5€ pro Spin limitiert sind. Aber da ihr aktuell eh nichts großartig unternehmen könnt und soziale Kontakte auf ein Minimum reduzieren solltet, ist jetzt genau die richtige Zeit ein entsprechendes Angebot voll auszuschöpfen und freizuspielen. Ihr könnt daraus eure persönliche Challenge machen: Schafft ihr es den maximalen Bonus innerhalb der Hälfte der Bonuszeit freizuspielen?

Alternativ könnt ihr so vorgehen, dass ihr euch die fünf besten Bonusangebote, die wir euch in unseren Vergleich vorstellen hernehmt und von diesen drei Stück zeitgleich aktiviert. Zum Beispiel die etwas kleineren, bei denen ihr mit winziger Einzahlung ordentlich Guthaben erhaltet. Der Wunderino Bonus und das Angebot von Pokerstars sind da aktuell ganz heiße Kandidaten. Als dritten aktiviert ihr euch noch den Anmeldebonus beim Lapalingo Bonus. Schafft ihr es mit diesen relativ niedrigen Gesamtguthaben alle drei Bonusguthaben freizuspielen? Eine echte Challenge auch für erfahrene Zocker. Bei Erfolg dürft ihr euch Profi nennen. Und im Idealfall ordentlich Gewinne auscashen!

Der Shutdown sorgte für massenhaft Sportwetten Storno

Jetzt wollen wir noch die Zocker unter unseren Lesern informieren, die auch regelmäßig Sportwetten platzieren. Eventuell habt ihr euch ja sogar gezielt bei uns im Vergleich einen Komplettanbieter ausgesucht, weil euch Wetten und Glücksspiel gleichermaßen wichtig sind. Sportwettenfans hatten es in den letzten Wochen nicht gerade einfach. Einzelne Bundesligaspiele fanden noch statt, einige als Geisterspiele andere mit Publikum. Dann folgten relativ kurzfristige Absagen und die Info, dass die Deutschen Fußballbundesligen genauso wie alle anderen wichtigen europäischen Ligen aussetzen. Wer hier laufende Wetten auf Spiele platziert hatte, erhielt in der Regel seine Einsätze zurück. Fast alle Buchmacher haben in ihren AGBs folgenden Eintrag: „…bei stornierten Spielen werden Einsätze von Sportwetten an die Spieler zurückgezahlt.“

Wurden Mehrfachwetten wie Systemwetten oder Kombinationswetten bei einer Strategien genutzt und eine der Auswahl gehört zu einem stornierten Spiel, berechnen die Buchmacher die Mehrfachwette unter Ausschluss der stornierten Wettoption neu und zahlen dann Gewinne aus. Bei Einzelwetten wurden bei den von uns vorgestellten Buchmachern im Praxistest die Wetteinsätze zurück gebucht. Ein paar Buchmacher informieren mit einer Infomail über den zurück gezahlten Einsatz. Ein paar Buchmacher setzen sich hier deutlich vor der Konkurrenz ab, weil sie zum einen sehr umfangreich informieren und zum anderen extrem kulant vorgehen. Folgende Anbieter haben uns auf ganzer Linie überzeugt und sorgen trotz Absagegefahr für krisensichere Wetten.

Bet-at-home: Kein Ersatzspiel in 48 Stunden? Einsatz zurück!

Buchmacher bet-at-home informiert auf seiner Homepage darüber, dass wenn Wetten aufgrund des Shutdowns storniert werden, alle Wetteinsätze zurückerstattet werden, deren Spiel noch nicht begonnen und um mehr als zwei Tage verschoben wurden. D.h. wird das Spiel abgesagt, auf das ihr gewettet habt und nicht innerhalb von 48 Stunden neu begonnen, verändert sich die Quote des Wettscheins auf 1,0 und wird als gewonnen abgerechnet. Das heißt der Buchmacher zahlt euch euren Einsatz zurück. Die Wette zählt nun aufgrund der 1,00-Quote nicht mehr zum Bonus-Rollover!

Bet3000: Kein Ersatzspiel in 24 Stunden? Einsatz zurück!

Wird ein Wettereignis abgesagt und nicht innerhalb 24 Stunden nachgeholt, verändert sich die Quote der abgegebenen Wette auf 1,00. Mit dieser Quote wird die Wette nun als gewonnene Wette abgerechnet. Das führt dazu, dass ihr euren gezahlten Einsatz zurückerhaltet, die Wette aber nicht zum Bonus Rollover zählt. Das ist eine mehr als faire Regelung und gerade jetzt in der etwas risikoreichen Zeit, in der wir nicht wissen, welche Liga und Sportart als nächstes von einem Ausfall betroffen ist, ideal für eure Wetten.

Wetten trotz Shutdown – Esport & Co. bieten sinnvolle Alternativen

Die aktuelle Entwicklung mit den Absagen vieler Fußballligen und auch der Europameisterschaft lässt nicht gerade bestes für Sportwettenfans hoffen. Wir gehen davon aus, dass der Shutdown weltweit wichtige Mannschaftssportarten betrifft. Hier insbesondere all die Großereignisse die vor Publikum stattfinden. In Europa primär Fußball, in den USA Basketball und Football. D.h., wenn ihr aktuell nicht auf Wetten und Sportwettengewinne verzichten wollt, müsst ihr euch Alternativen suchen. Und das wird gar nicht so einfach, denn auch beliebte Nebensportarten wie zum Beispiel die PDC Darts Tour wurde abgesagt. Tischtennis und Billard bleiben auf dem Zettel.

Nicht gerade Garanten für wirklich spannende Sportereignisse und Wetten. Wir empfehlen euch, dass ihr euch mal digitale Sportarten genauer anschaut. Wetten auf eSport werden mittlerweile bei fast allen Buchmachern angeboten. Größter Vorteil der digitalen Sportarten: die Ligawettkämpfe werden online durchgeführt und nicht auf großen Veranstaltungen. D.h. die Ligen werden hier sicherlich nicht abgebrochen. Die großen Finalwettkämpfe müssen nicht zwingend auf Großveranstaltungen abgehalten werden. Auch hier bestünde die Möglichkeit diese unter Ausschluss eines Live-Publikums und ausschließlich für Online-Publikum durchzuführen. Komplettanbieter betway können wir euch für eSport empfehlen. Da werden alle wichtigen Games & Ligen abgedeckt!

H2:Virtual Sports – virtuelle Sportwetten bieten eine Alternative bei Sportwetten Storno

Eine weitere sinnvolle Fußball Alternative so lang die Ligen und Wettkämpfe pausieren, sind die sogenannten virtuellen Sportwetten. Bei denen handelt es sich um einen Spezialfall. Diese kombinieren klassisches Glücksspiel mit Sportwetten. Bei virtuellen Sportwetten treten zum Beispiel bei virtuellen Fußballwetten zwei digitale Fußballteams gegeneinander an. Mit dem großen Unterschied, dass hier im Vorfeld nicht über Statistik oder Recherche Infos zu den Teams und der Leistung gesammelt werden können. Hier hängt alles vom Zufallsgenerator ab. Gleichzeitig finden diese Spiele alle paar Minuten statt. Im Gegensatz zu einer klassischen Fußball-Begegnung dauern diese auch nur wenige Minuten. Die Begegnung wird als digitales Spiel simuliert. Wenn ihr diese Spezialoption noch nie ausprobiert hat, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür. Anbieter ComeOn ist ein Geheimtipp in Sachen virtuelle Wetten!

Wichtige FAQs zum Shutdown & Online Casino Alternativen

Wie lange bleiben Offline-Glücksspielangebote geschlossen?

Das wissen wir nicht. Es kann sein, dass die Regelung nach den Osterfeiertagen wieder gelockert wird. Vorausgesetzt diese haben zum gewünschten Erfolg geführt und eine massenhafte Weiterverbreitung des Virus verhindert.

Meine Spielothek hält sich nicht an die Schließung. Kann ich dann trotzdem offline spielen?

Nein. Zum einen würdet ihr euch so der unnötigen Gefahr einer Ansteckung aussetzen. Das wäre äußerst unverantwortlich. Die Weltgesundheitsorganisation rät zu einem Abstand von 1,5 m zu anderen Menschen. Das ist in den kleinen Spielotheken und Wettbüros gar nicht möglich. Zum anderen solltet ihr euch mal Gedanken drüber machen, ob ihr in einem Laden spielen wollt, dessen Besitzer sich nicht an einfache Regeln hält. Für uns stellt sich in dem Fall die Frage, ob der sich auch nicht an andere Regeln hält. Stichwort „Automatenmanipulation“ und Co. Allein deshalb werdet ihr zukünftig um diese Lokalität einen großen Bogen machen.

Kann ich Offline wirklich weniger gewinnen als Online?

Ja, das ist immer so. Offline bezahlt ihr mit euren Spielen die Personal- und Mietkosten der Spielothek oder Spielbank mit. Gleichzeitig können in einem Offline Angebot niemals zeitgleich 1000 Spieler oder mehr spielen. Bei Onlineanbietern ist das möglich. Die können so wesentlich höhere Umsätze generieren und müssen ihre Kosten nicht so sehr wie Offline-Anbieter auf ihre Spieler abwälzen.

Sind alle vorgestellten Anbieter aus eurem Vergleich seriös und legal?

Ja. Wir stellen hier ausschließlich Anbieter mit gültiger Lizenz und Einhaltung aller wichtiger Sicherheitsvorkehrungen ein. Uns ist es wichtig, dass ihr ausschließlich bei Onlineanbietern spielt, die legal und seriös sind. Wir stellen euch hier nur Anbieter vor, bei denen ihr auch unsere Redakteure an den Automaten und Tischspielen trefft.

Verfallen meine Wettgewinne aus dem Offline Wettbüro?

Nein. Falls ihr einen Wettschein besitzt, mit dem ihr gewonnen habt, müsst ihr warten, bis das Wettbüro wieder öffnet und könnt diesen dann in Bargeld umtauschen. Sollte das auf euch zu treffen, müsst ihr euch jetzt mal über einen anderen Punkt Gedanken machen: Hättet ihr bei einem unserer Online Anbieter Sportwetten platziert und gewonnen, hättet ihr dir das gewonnene Geld längst über eine der sicheren Zahlungsmethoden ausgezahlt. Ihr könntet das bereits jetzt in ein Klopapier-Investment stecken. Die sind aktuell der letzte Schrei. In jedem Fall würdet ihr euch so wie jetzt keine Gedanken darüber machen, wann und wie ihr euren Wettschein in Bargeld verwandeln könnt. Lernt aus der Situation und wettet zukünftig ausschließlich bei Onlineanbietern!

Fazit: Shutdown hindert euch nicht vom Gewinnen ab – im Gegenteil!

Wenn ihr unseren Ratgeber bis hierhin aufmerksam gelesen habt, dann wisst ihr jetzt, welche Auswirkungen die Krise für Sportwettenfans und Glücksspieler hat. Online-Casinos sind aktuell eure erste Anlaufstelle für lukrative Gewinnoptionen. Ihr wisst, welche Alternativen unsere Redakteure im Moment nutzen. Außerdem habt ihr jetzt verstanden, dass auch wenn die Spielo wieder offen hat, ihr weiter Online zocken müsst, weil ihr hier von vielen Vorteilen profitiert! Jetzt ist auch genau der richtige Zeitpunkt gekommen, um bei einem unserer Online Casino-Testsieger eines oder mehrere Bonusguthaben freizuspielen. Ein maximal ausgeschöpfter Casino Bonus bedarf eines relativ hohen Umsatzes. Und um den zu erreichen, müsst ihr ein wenig mehr Zeit einplanen als beim Erfüllen eines Sportwettenbonus. Aber dafür habt ihr jetzt Zeit.