Hat jemand schon bei Lottoland gewonnen?

Lottoland weist ein beeindruckendes Spielangebot auf. Kein Wunder, dass sich viele Menschen an diesem Anbieter interessieren. Leider gibt es einige Behauptungen, dass man bei Lottoland gar nicht gewinnen kann. Allerdings muss man auch wissen, dass das Unternehmen eine Glücksspiellizenz besitzt, die von der Malta Gaming Authority ausgestellt worden ist. Insofern kann es hier eigentlich gar nicht um Betrug kommen, oder?

Im Folgenden wird aufgeführt wie es anderen Nutzern mit Lottoland ergangen ist.

Fallbeispiel 1:

Wirft man einen Blick auf die entsprechenden Foren, so wird klar, dass einige Nutzer bei Lottoland noch gar nicht gewonnen haben oder ihren Gewinn gar nicht bekommen haben. Besonders wenn es zur Auszahlung kommt, verlangt Lottoland einen Ausweis. Einige Spieler haben die Erfahrungen gemacht, dass der Anbieter sich gar nicht mehr meldet. Dies passiert auch dann, wenn die Ausweisdokumente eingereicht worden sind. Somit ist es kein Wunder, dass viele Spieler der Auffassung sind, dass Lottoland Kleinbeträge gar nicht auszahlt.

Fallbeispiel 2

Dann gibt es noch User, die auch mal etwas größere Summen wie 1000 Euro gewonnen haben, aber ihren Gewinn trotzdem nicht ausgezahlt bekommen haben. In diesem Fall wurde ein Spielerkonto wegen einem doppelten Konto gesperrt nachdem der Personalausweis eingereicht worden ist.

In anderen Fällen wird bei Kleingewinnen behauptet, dass die Daten vom Ausweis nicht mit denen vom Konto übereinstimmen. Lottoland geht sogar noch einen Schritt weiter und behauptet, dass eine Meldebestätigung eingereicht werden muss. Allerdings kann dies als eine Frechheit bezeichnet werden. Soweit würden viele andere ähnliche Anbieter nicht gehen. Schließlich kostet es auch Geld eine aktuelle Meldebescheinigung anzufordern.

Fallbeispiel 3

Dann gibt es noch einen interessanten Fall einer Person, welche seit 90 Tagen auf einen Kleingewinn von 80 Euro wartet. Als Grund hat Lottoland angeführt, dass der Ausweis auf dem Fax gar nicht lesbar sei. Die Person ist dann in einen Copyshop gegangen und hat darum gebeten den Ausweis zu vergrößern. Allerdings hatte Lottoland auch in diesem Fall die gleiche Antwort gegeben. Darüber hinaus darf man nicht vergessen, dass eine postalische Übermittlung der Daten 4 Wochen in Anspruch nimmt. Der Firmensitz ist in Gibraltar. Da viele sich einen Anwalt nicht leisten können, zeigen die betroffenenen Personen die Firma an.

Fallbeispiel 4

Bei all den negativen Beispielen hört man in vereinzelten Fällen auch, dass es mit dem Gewinn und der Auszahlung geklappt hat. So hat ein Spieler noch nie Probleme gehabt, als es um die Auszahlung ging. Es musste nur der Ausweis verifiziert werden und schon konnte der kleine Gewinn von 140 Euro ausgezahlt werden.

Fallbeispiel 5

In einem weiteren Fall hatte ein Spieler eine größere Summe eingezahlt und beim Roulette über 10.000 Euro gewonnen. Anschließend musste der Spieler sich der Verifizierung stellen. Auf einmal hatte dann nichts mehr funktioniert. So wurde das Konto gesperrt und die betroffene Person hatte viel Zeit gebraucht um dieses Konto wieder zu aktivieren.

Gewinne und Auszahlung bei Lottoland

Wenn man bei Lottoland über die Gewinne redet, so kann anhand dieser Beispiele ersichtlich werden, dass es hier nicht zu großen Problemen kommt. In der Tat gibt es genügend User, die nette Summen erwirtschaften. Doch ist dann immer die Frage, ob man sich den Gewinn wirklich auszahlen lassen kann.

Gemäß diesen Beispielen und den vielen anderen Kommentaren, die man in den Spieleforen sieht, besteht gerade bei der Auszahlung der Gewinne ein sehr großes Problem. Die meisten Spieler haben den Eindruck, dass Lottoland sich weigert kleinere Beträge auszuzahlen. Für eine Firma wie Lottoland kann dies aber auch nachvollziehbar sein. Schließlich müsste der Anbieter für jede Auszahlung und Überweisung Gebühren zahlen. Dazu kommt noch die Tatsache, dass Lottoland bestens abgesichert ist. Damit ist gemeint, dass der Firmensitz sich im Ausland befindet.

Damit verbunden besteht keine Glücksspiellizenz für Deutschland. Wer also versuchen will seinen Gewinn einzuklagen, der wird kaum Chancen haben bei seinem Vorgehen erfolgreich zu sein.

Hat man trotzdem Chancen auf eine Auszahlung seines Gewinns?

Die Chancen würden für jeden Spieler sehr gut stehen, wenn das Unternehmen seinen Sitz in Deutschland hätte. Allerdings ist dies nicht der Fall. Selbst wenn man mit dem Gedanken spielt einen Anwalt einzuschalten, wird man erstens viel Geld zahlen müssen und zweitens immer Zweifel haben, ob der Anwalt eine Auszahlung des Gewinns wirklich einklagen kann.

Einige User meinen, dass man von der Überwachungskommission Gebrauch machen sollte. Allerdings gibt es wohl kaum weitere Möglichkeiten, wie man sich hier wirklich helfen kann. Das einzige was helfen könnte ist sich besser über dieses Unternehmen zu helfen und auch andere Mitspieler zu warnen.

Fazit

Dies sind nur einige Beispiele, wo ersichtlich wird, dass man bei Lottoland oft damit Probleme hat einen Gewinn sich auszahlen zu lassen. Wenn es um den Gewinn an sich geht, dann wird man keine Probleme haben eine ordentliche Summe auf Lottoland zu erwirtschaften. Allerdings geht es den meisten Nutzern eher darum, dass sie sich eine einfachere Auszahlung wünschen. Schließlich kann es nicht sein, dass in vereinzelten Umständen noch Meldebescheinigung und andere Papiere gefordert werden, wenn der aktuelle Ausweis eingereicht worden ist. Weiterhin kann es nicht sein, dass Lottoland sich gar nicht mehr meldet, wenn man die Dokumente eingereicht hat oder eine Auszahlung des Gewinns anfordert.

Aufgrund der Tatsache, dass der Anbieter im Ausland sitzt, wird man kaum darauf hoffen sich das Geld einzuklagen. Einen Anwalt kann man sich ersparen. Dieser wäre zu teuer. Die meisten User verzichten auf den rechtlichen Aufwand und machen zukünftig einen großen Bogen um Lottoland, was auch nachvollziehbar ist.

Es gibt einige positive Beispiele wo Spieler behaupten, dass sie bei der Auszahlung nie Probleme gehabt hatten. Allerdings hat man auch den Eindruck, dass diese positiven Aussagen stark in der Minderheit sind. Es sind vielmehr die negativen Eindrücke, welche die gegenwärtige Stimmung der User gegenüber Lottoland dominieren.

