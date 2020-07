Spielhallen, Casinos und Wettbüros schließen wegen Ausgehsperre

Es ist gut, dass es sinnvolle Alternativen wie unsere Testsieger im Online Casino gibt. Wenn Sie in Zeiten der Heimquarantäne dennoch die eine oder andere Runde im Casino drehen möchten, sind Online-Angebote für Sie die erste Wahl. Dabei brauchen Sie auf Nichts zu verzichten, denn sowohl beim Spielumfang als auch bei den Auszahlungsquoten halten Online Anbieter mit. Auch beim Glücksspiel gilt: Schützen Sie sich und andere und bleiben Sie daheim. Wir haben in diesem Ratgeber alle Informationen für Sie zusammengetragen und hoffen, das Sie bei uns eine gute Alternative finden.

Machen Montag Spielhallen wieder auf?

Die Antwort lautet Nein! Auch wenn die Ausgangsbeschränkungen in Deutschland gelockert wurden, bleiben Spielhallen und Wettbüros geschlossen. Freunde des Glücksspiels müssen sich somit noch ein wenig gedulden. Vertreiben Sie sich doch einfach die Zeit bei einem unserer Top3 Anbieter:



Wir möchten Sie an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Glücksspiel Spaß machen soll. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihre Limits kennen und sich diese vorab setzen. Hören Sie auf zu spielen, sobald Sie sich nicht mehr komfortabel dabei fühlen!

Spielotheken & Casinos wegen der aktuellen Situation geschlossen: Online Alternativen

Spielothek zurzeit geschlossen – was nun?

– Derzeit schließen in Deutschland Restaurants, Spielhallen, Bars und Wettbüros wegen des Shutdowns.

– Die Regierung diskutiert derzeit über Ausgangssperren und die vollständige Schließung des öffentlichen Lebens.

– Spieler können auf Online-Alternativen zu Spielhallen zurückgreifen

– Wir stellen Ihnen die besten Internet-Provider vor.



Casino aufgrund aktueller Situation geschlossen: Kein Grund zur Trauer

Warum? Wir möchten, dass Sie das Beste aus Ihrem Spiel herausholen. Unsere Redakteure sind ebenso leidenschaftliche Spieler wie Sie. Mit dem großen Unterschied, dass sie seit vielen Jahren keine Offline-Casinos mehr besucht haben. Denn ein erfahrener Spieler weiß, dass ein Casino oder eine Spielothek in der Regel schlechtere Konditionen bieten kann, als unsere Online-Casino-Testsieger.

Und warum? Ganz einfach! Ein stationärer Betrieb muss Miete und Personalkosten bezahlen. Diese werden über die Auszahlungsgebühr an Sie als Kunde weitergegeben. Ganz anders ist es bei unserem Online-Casino mit den Testgewinnern der besten Auszahlungsrate. Gleichzeitig werden Sie keine Offline-Glücksspielangebote finden, bei denen der Anbieter Ihnen durch einen Bonus zusätzliche Credits oder Freispiele gewährt. Diese sind nur in den Casinos in unserem Casino-Bonusvergleich verfügbar.

Quarantäne ist ein guter Grund, sich am Online-Glücksspiel zu beteiligen!

Auch die Sicherheit ist ein Faktor. Jeder, der schon einmal einen größeren Gewinn eingefahren hat, kennt das Gefühl. Sich mit größeren Bargeldmengen in der Öffentlichkeit zu bewegen ist unangenehm und das Risiko ausgeraubt zu werden oder Geld zu verlieren, lässt sich nicht wegdiskutieren. Ein erfahrener Spieler, der das Beste aus seinem Spiel machen will, möchte all diese Faktoren vermeiden. Spielen Sie nur mit Angeboten, bei denen Sie die höchsten Auszahlungschancen haben. Heimsen Sie Extra-Guthaben, Freirunden oder zusätzliche Spielzeit ein. Welcher Spieler sagt schon Nein zu zusätzlicher Spielzeit? Verlassen Sie sich bei Einsätzen und Gewinnen ausschließlich auf sichere Zahlungsoptionen. Wer sich derzeit darüber ärgert, dass seine Spielothek oder das Wettbüro geschlossen ist, sollte nicht verzagen. Denn nun können sie sich mit Online-Angeboten auseinandersetzen und eine passende Alternative finden. Und wer weiß – vielleicht macht Ihnen das Spielen von daheim am Ende genauso viel oder sogar etwas mehr Spaß.

Wettbüros derzeit geschlossen? Online Buchmacher nutzen!

Wunderino als alternative Online Spielothek

Unsere erste Empfehlung ist für das Wunderino Online Casino. Die Leute hinter dem Angebot sind ein Beispiel dafür, wie ein fast perfektes Online-Casino sein sollte. Einerseits haben sie sich vom ersten Tag an auf das mobile Spielen mit einem Smartphone und einem Tablet konzentriert. Das war einfach ein genialer Schachzug, da die meisten Spieler jetzt Smartphones oder Tablets zum Spielen verwenden. Gleichzeitig ist ihr Portfolio mehr als umfangreich. Es spielt keine Rolle, ob es sich um klassische Tischspiele, Live-Casino oder ein Überangebot an den besten Spielautomaten handelt – selbst Exoten wie Craps oder Baccarat sind abgedeckt. Gleichzeitig setzen sie auf ein mit viel Liebe gestaltetes Konzept.

Der Wunderino Yeti wird Sie auf Ihrem Casino-Abenteuer begleiten. Das Casino-Abenteuer ist auch das Stammkundenprogramm. Eine Vielzahl von Stufen und Zusatzangeboten erwartet Sie. Auch das Stammkundenprogramm ist in ein liebevoll gestaltetes Konzept verpackt: Mit jeder Stufe steigen Sie ein Stück höher auf den Berg, auf dessen Spitze Sie auf den Yeti und seine XXL-Preise treffen. Nicht umsonst ist Wunderino eines der beliebtesten Online Casinos in Deutschland und erfreut sich einer nicht zu verachtenden Playerbase.

888 – Komplettanbieter als Online Casino-Alternative

888 steht ebenfalls nicht ohne Grund auf den Spitzenplätzen unseres Vergleichs. Hier erwarten Sie extrem hohe Jackpots, täglich wechselnde Angebote und die höchsten Limits für Live- und klassische Brettspiele. Insbesondere bei den letzten beiden Spielgenres liegt der Anbieter mit an der Spitze. 888 bietet nicht nur exklusive Tische an, die nur im Casino gespielt werden können.

Das 888 Casino bietet interessante Einsatzlimits – in gewisser Weise ein Alleinstellungsmerkmal. Deshalb finden Sie im Live-Casino-Bereich dieses Online-Casinos in der Regel eine ganze Reihe von erfahrenen Spielern, die es krachen lassen! Unsere Herausgeber bevorzugen es derzeit, die neuen Yggdrasil-Angebote entweder mit Sonya Live Blackjack oder Dr. Fortuno Blackjack zu spielen. Wenn Sie sie noch nicht ausprobiert haben, sollten Sie sich auf jeden Fall informieren. Sie kombinieren virtuelle Spiele mit Live-Casino-Action.

Poker Stars – Ein Eldorado für Spielautomatenfans

Der Name Pokerstars ist jedem Spieler ein Begriff. Das Portal war der Marktführer, als der weltweite Poker-Boom ausbrach. Bis heute gehört es zu den prominenten Anbietern mit einem eigenen Pokernetzwerk. Gleichzeitig finden Sie hier eine der besten Pokerschulen unserer Zeit. Für Sportwetten kooperiert Pokerstars mit dem Buchmacher Skybet. Und im Casino besetzt der Anbieter ein kleines, aber nicht weniger wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Wenn Sie zu den Spielern gehören, die digitale Maschinen lieben, dann brauchen wir Ihnen die Megalopolis des Big Game nicht vorzustellen. Wenn Sie diese Spiele nicht schon kennen … dann ist es eventuell jetzt Zeit sie ausprobieren. Einer der ersten in diesem Genre war der Spielautomat White Rabbit. Das Besondere an diesem Spiel ist, dass Sie das Glück haben, die Anzahl der Linien so zu erhöhen, dass Sie mit jedem Spin maximal gewinnen können. Gleichzeitig bieten diese Automaten auch die Möglichkeit, durch Zahlung eines zweistelligen Einsatzes direkt in das Bonusspiel zu wechseln.

Und wir haben festgestellt, dass diese Bonusspiele sehr gut bezahlt werden. Das Pokerstars Casino hat diesen Spielen einen speziellen Abschnitt gewidmet. Und deshalb finden Sie dort auch viele unserer Publisher. Sie haben keine Lust, diese speziellen Spiele in den Portfolios anderer Anbieter zu suchen. Sie vertrauen diesem Anbieter, wenn sie ausschließlich die Megaspiele spielen wollen. Wenn Sie zu der Art von Spieler gehören, die großen Wert darauf legen, bei einem der besten Pokeranbieter und einem Pokernetzwerk zu spielen, werden Sie an diesem Anbieter nicht vorbeikommen.

Außerdem sind die Wettbewerbe und Turniere nicht nur für erfahrene Spieler, sondern auch für Anfänger gedacht. Das bedeutet übrigens nicht, dass hier nur Anfänger zu Hause sein können. Auch im Live-Casino-Bereich bietet dieser Anbieter eine große Auswahl an Tischen an. Hier finden Sie auch die derzeit so beliebten Megalomanen in einer Kategorie. Und die Angebote von NetEnt.

Mr Green ist die beste Online Casino Alternative in Zeiten des Shutdowns

Ich glaube nicht, dass wir Ihnen Mr Green vorstellen müssen. Wenn es einen Anbieter gibt, der mit einem guten Fernsehwerbekonzept maximale Publicity erreicht hat, dann ist es definitiv dieser. Für das Online-Casino spricht aber auch die Tatsache, dass das allgemeine Angebot ebenfalls stimmig ist und die Spieler, die sich hier registrieren, in der Regel zu Stammkunden werden. Auch für unsere Publisher stimmt das Gesamtangebot: Das Spieleportfolio deckt alle wichtigen Facetten des modernen Online-Glücksspiels ab. Egal, ob klassische Tischspiele, Live-Casino-Action oder Slotmaschinen!

Der Bonus hat immer noch recht günstige Abrechnungsbedingungen für die Anfänger. Und der Anbieter weist mit seinen zusätzlichen Sicherheitsprogrammen ein Alleinstellungsmerkmal auf. Mit dem Angebot von Green Gaming richtet er sich vor allem an die Spieler, die ihr Spielverhalten kontrollieren möchten. Wenn es um verantwortungsvolles Spielen geht, zeigt das Angebot von Herrn Green allen anderen Online-Casinos, wie es sein sollte. Die Tatsache, dass es exklusive Angebote und regelmäßige Wettbewerbe gibt, bei denen nette Gewinne und Millionen von verschiedenen Preisen abgestaubt werden können, rundet die positive Erfahrung ab.

Spezieller Online-Bonus: Diese Casino-Bonusangebote sollten Sie nicht verpassen

Im Verlauf dieses Leitfadens wollen wir nicht nur Offline-Spielern erklären, warum unsere Online-Testsieger in Zukunft eine gute Alternative darstellen. Wenn Sie zu den erfahrenen Spielern gehören, die schon seit Jahren online spielen und wissen, dass der Besuch von stationären Angeboten in der Regel weniger lukrativ ist, haben wir die richtigen Informationen für Sie. Denn gerade jetzt, wo wir viel Zeit zu Hause verbringen, gibt es natürlich die Möglichkeit, den einen oder anderen Casino-Bonus kostenlos zu spielen. Jetzt haben Sie die Zeit, drei Bonusangebote gleichzeitig zu aktivieren und diese gleichzeitig zu spielen.

Wir haben Ihnen heute bereits die besten Online-Casinos vorgestellt. Diese fünf Anbieter rangieren auch in unserem Online-Casino-Bonusvergleich unter den ersten fünf. Wenn danach noch Zeit bleibt, können Sie auch den 888 Casino und Pokerstars-Bonus aktivieren. Es wird garantiert nicht langweilig. Ein positiver Nebeneffekt: Im Idealfall können Sie durch die Erfüllung der Wettvoraussetzungen auch ordentliche Gewinne erwirtschaften, so dass sich die erzwungene Urlaubszeit und die Entspannung in Ihrem Heimbüro wirklich auszahlen!

Häufig gestellte Fragen zur Schließung des Spielsaals aufgrund von Shutdown

Wie lange bleiben Kasinos und Spielhallen geschlossen?

Das ist eine gute Frage, und eine, die wir nicht beantworten können. Wahrscheinlich so lange, bis die Regierung die Vorschriften lockert. Aber wenn Sie unseren Leitfaden gelesen haben, wissen Sie, wo Sie online nützliche Alternativen finden können. Es gibt keinen Grund, sich zu ärgern oder darauf zu warten, dass Ihr Lieblings-Glücksspielgeschäft wieder eröffnet wird.

Kann ich online mehr gewinnen als im Offline-Spielshop?

Das kommt darauf an, aber Sie werden offline nie so hohe Auszahlungsraten finden wie bei unseren Testgewinnern mit den besten Auszahlungsraten. Ein Bonusguthaben gibt Ihnen nicht nur zusätzliches Guthaben, sondern gibt Ihnen auch Spielzeit. Wenn Sie gerne spielen, werden Sie Ihre freie Spielzeit nicht verpassen wollen. Der einzige Unterschied ist, dass es online nie offline ist.

Kann ich mit meinen Login-Daten zum Wettportal wechseln?

Ja, wenn Sie sich für eines der Online-Casinos entscheiden, die Teil eines Komplettangebots sind, ist dies möglich. Dann können Sie mit Ihren Zugangsdaten einfach zum Sportwettenportal wechseln. Mit dem Guthaben sollten Sie vorsichtig umgehen. In der Regel werden die Guthaben für das Online-Casino und das Sportwettenportal getrennt gehalten. Ausnahmen von dieser Regel sind z.B. die Buchmacher und der Betreiber des bwin Casinos. Bwin ermöglichen es Ihnen, die Bedingungen der Flex-Bonus-Abrechnung sowohl bei Sportwetten als auch bei Casino-Spielen zu erfüllen. Wie ich bereits sagte, ist dies jedoch eher die Ausnahme.

Bleiben alle Casinos und Offline-Glücksspielhäuser unter Verschluss?

Ja. Verstöße gegen die Vorschriften werden mit hohen Geldstrafen geahndet. Wenn Sie sich in einer Spielhalle oder einem Casino befinden, welche(s) die staatlichen Vorschriften nicht einhält, werden Sie nicht mit einer Geldstrafe belegt. Allerdings setzen Sie sich und andere derzeit dem Risiko aus, sich mit dem ansteckenden Virus zu infizieren. Schon aus diesem Grund sollten Sie nicht in ein Casino oder eine Spielhalle gehen, wenn der Betreiber die gesetzlichen Vorschriften nicht einhält. In einem solchen Fall stellt sich auch die Frage, wie der Spielhallenbetreiber die Gesetze und Vorschriften ansonsten einhält.

Sind die vorgestellten Online Casino-Alternativen legal?

Ja, wir stellen Ihnen nur Anbieter vor, die über eine gültige Lizenz verfügen und die ihre Dienstleistungen in Deutschland legal anbieten können. Ohne die entsprechenden Richtlinien erscheinen die Anbieter in unserem Vergleich gar nicht.

Fazit: Trotzen Sie dem Shutdown mit unseren Casino-Alternativen

Die aktuelle Entwicklung ist sicherlich beunruhigend. Es ist zu erwarten, dass die drastischen Einschränkungen und Schließungen von Spielhallen, Casinos, Kneipen und Restaurants zu einer deutlichen Verringerung der Verbreitung des Virus führen werden. Dies steht derzeit im Vordergrund. Damit Ihnen daheim nicht das Dach auf den Kopf fällt, haben wir online die besten Alternativen vorgestellt. Wenn Sie immer noch regelmäßig außerhalb des Netzes spielen, wird Ihnen dieser Leitfaden helfen, zu entdecken, wie Sie online zusätzliche Vorteile erhalten können, die kein Casino bieten kann. Von top Auszahlungsraten bis hin zu Bonusangeboten. Wenn dies auf Sie zutrifft, nutzen Sie die aktuelle Entwicklung, um einen Online-Anbieter aus unserem Online-Casino-Vergleich auszuwählen, der Ihren persönlichen Spielbedürfnissen entspricht.

Online Casinos bieten eine Menge Spaß, haben durchgehend geöffnet und sind auch mobil verfügbar. Darüber hinaus haben Sie im Online Casino eine exzellente Kostenkontrolle, wesentlich besser als im Offline Casino mit Bargeld zu spielen. Vielleicht ist die Online Alternative ja gerade zu Zeiten der Quarantäne einen Blick wert. Zumindest können Sie sich sicher sein, dass die von uns empfohlenen Angebote mit Abstand den größten Spielspaß und die maximale Sicherheit bieten.

Und denken Sie immer daran: Spielen Sie immer verantwortungsbewusst und setzen sich ein Limit. Glücksspiel soll Spaß machen, daher sollten Sie den Satz „Hör auf, wenn der Spaß aufhört“ immer ernst nehmen.