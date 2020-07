Sind Spielhallen und Spielos bald wieder offen? Wir wissen mehr!

Gute Neuigkeiten für glücksspielbegeisterte Offline-Zocker: ganz Deutschland diskutiert über Lockerungsmaßnahmen des Pandemie-Lockdown. Dank neuer Hygienemaßnahmen und Sicherheitskonzepte öffnen nun nach und nach einzelne Geschäfte und Dienstleister wieder ihre Tore. Das bedeutet, dass auch die aktuell geschlossenen Spielotheken und Spielhallen bald wieder öffnen werden. Wir beschäftigen uns in diesem Ratgeber daher mit der Frage „Wann Spielhallen wieder geöffnet haben“ und welche Veränderungen mit der Wieder-Eröffnung der Lokalitäten verbunden sind!

Zwangspause: Spieler in ganz Deutschland fragen sich, wann haben Spielhallen wieder geöffnet?

Die deutsche Automatenwirtschaft gibt an, dass es in Deutschland insgesamt 9.000 Offline Lokalitäten gibt, in denen Spielautomaten stehen. Dabei kann es sich um klassische Spielhallen, kleinere Spielotheken und Gaststätten mit Automatenangebot handeln. Knapp 70.000 Menschen sind hier in sozialversicherungspflichtigen Jobs. Vorstandssprecher Strecker malte hier ein relativ düsteres Bild für die Zukunft der Spielhallen. Denn ohne eine zeitnahe Lockerung und zeitgleiche staatlichen Hilfen, sieht er die Gefahr, dass Spielhallen pleite gehen.

Wann haben Spielhallen wieder geöffnet? Das denkt unsere Redaktion:

Wir wissen auch, dass genau das die Frage ist, die jeden Offline-Spieler unter den Nägeln brennt. Schließlich ist denen ihre Lieblingsspielothek und Spielbank mittlerweile seit Wochen geschlossen. Und wir wissen auch, dass unsere Leser hier dringend nach einem tatsächlichen Datum suchen. Da wollen wir jetzt mal ganz ehrlich sein: Wenn wir ein genaues Datum wüssten, Wann Spielhallen wieder geöffnet sind, würden wir uns einen Buchmacher suchen, bei dem wir darauf wetten können. Da aber auch wir hier lediglich Insider-Informationen zusammentragen, fällt es uns schwer, hier ein genaues Datum zu nennen. Was wir wissen, ist, dass die deutsche Automatenwirtschaft erst kürzlich eine Info-Video veröffentlicht hat. In dem erklären diese, wie zukünftig Spielhallen und Spielbanken neue Hygienevorgaben umsetzen.

Neues Hygienekonzept macht Spielhallen Wieder-Eröffnung realistisch

So wird garantiert sein, dass zwischen den einzelnen Automaten Sicherheitsabstände von 2 m herrschen. Zwischen den einzelnen Automaten wird es Plexiglastrennwände geben. Der Servicebereich mit der Kasse und dem Getränkeverkauf wird hinter einem Sicherheitsglas stattfinden. So sollen Mitarbeiter und Angestellte vor einem Infektionsrisiko geschützt werden. Die Mitarbeiter werden zukünftig jeden Automaten nach dem Spielen desinfizieren. Mit dem Video richtet sich die deutsche Automatenwirtschaft an Spieler und die Politik. Sie hoffen, dass sie mit diesen Sicherheitsmaßnahmen eine zeitnahe Erlaubnis erhalten, ihre Lokalitäten wieder zu öffnen.

Spielhallen öffnen wieder: Regionale Lockerungen oder deutschlandweites Go?

Deutschlandweit werden aktuell die Pandemiemaßnahmen gelockert. Auch wenn aktuell in einigen Bundesländern bereits wieder Ladengeschäfte geöffnet haben, gelten vielerorts noch bestimmte Ausgangsregeln. Es gibt ja noch keine einheitliche Regelung, die deutschlandweit greift. Ein paar Spielhallenbetreiber aus Nordrhein-Westfalen haben gegen die Spielstätten-Schließung aufgrund der Pandemie geklagt. Das Oberlandesgericht Münster schmetterte die Klage ab. Und zwar mit der Begründung, dass es sowohl in den Sanitärbereichen als auch in der Spielhalle keinen ausreichenden Schutz vor Infektionen geben würde.

Unter anderem wird in der Urteilsbegründung erklärt, dass hier speziell Schmierinfektionen über das Berühren der Oberflächen von Spielgeräten ein Problem darstellen. Wie angesprochen, hat die deutsche Automatenwirtschaft bereits reagiert und in einem Video vorgestellt, wie sie ihre Spielstätten jetzt umrüsten. Dazu haben die Anbieter Zeit. Vor dem 8.Mai wird die Bundesregierung nicht über weitere Lockerungsmaßnahmen sprechen.

Ab dem 9. Mai sind Spielhallen geöffnet – oder doch nicht?

Wir wagen uns jetzt mal weit aus dem Fenster und gehen davon aus, dass bis zum 9. Mai eine Änderung stattfinden könnte und wir dann eine Antwort auf die Frage „Sind Spielhallen geöffnet?“ geben können. Denn kurz vorher wird die Bundesregierung neue Lockerungsmaßnahmen bekannt geben. Spielhallenbetreiber und hier in Vertretung die deutsche Automatenwirtschaft für diese, stehen in engem Kontakt mit dem Arbeitsministerium. Dort legen diese entsprechend der Hygienepläne vor, die sie auch in den Video vorgestellt haben. Genehmigt die Bundesregierung diese Pläne, müssen die Spielhallen und Spielbanken zeitnah Plexiglaswände aufstellen und die neuen Hygienekonzepte einführen. Das ist dann der Moment, wann Casinos und Spielhallen wieder geöffnet haben. Wir gehen davon aus, dass die baulichen Maßnahmen binnen eines halben Tages erledigt werden können. Die Umstellung auf ein neues Hygienekonzept mit regelmäßiger Reinigung der Automaten bedarf lediglich einer Mitarbeiterschulung.

Außer es kommt zu Verzögerungen…

Daher könnte es natürlich auch sein, dass die Frage Wann Spielhallen wieder geöffnet sind eher mit einem Mitte bis Ende Mai beantwortet werden muss. Das könnte dann der Fall sein, wenn die Bundesregierung das Hygienekonzept nicht absegnet, Spielhallenbetreiber nacharbeiten müssen und es somit zu einer Verzögerung kommt. Es könnte aber auch in ganz einfachen Punkten scheitern: Schutzwände aus Plexiglas sind aktuell in Deutschland extrem begehrt. Hier kommt es zu Teil zu Engpässen was Material und verfügbare Dienstleister angeht.

Baldige Wiedereröffnung der Spielhalle wünschenswert: Offline-Branche setzt jährlich 46 Milliarden Euro um

Solang sich die Frage „Sind Spielhallen geöffnet?“ mit einem „Nein!“ beantworten lässt, bleibt Spielern aktuell lediglich das Ausweichen auf Onlineangebote. Die haben rund um die Uhr geöffnet, bieten in der Regel höhere Auszahlungsquoten und empfangen Kunden mit einem Neukundenbonus. Kurz gesagt: Wer sich hier an den Empfehlungen unserer Redaktion orientiert, landet bei einem seriösen und legalen Anbieter. Gleichzeitig erwarten Kunden dort höhere Gewinnchancen und Zusatzguthaben. Wir gehen davon aus, dass die Spielhallenschließung auch einen anderen Nebeneffekt mit sich bringt: Kunden wechseln auf Onlineangebote und stellen fest, dass sie dort viel umfangreichere Angebote erhalten. Das ist schlecht für die Betreiber der Merkur-Spielos oder der admiral-Spielhallen.

Viele Offline-Spieler erkennen: Online-Branche bietet entscheidende Vorteile

Kurz gesagt: Offline Spieler erkennen momentan, auf welche Vorzüge sie bis jetzt verzichtet haben. Ob diese Spieler dann wirklich wieder in die Spielhalle zurückkehren, lässt sich schwer sagen. Voraussichtlich ist das auch einer der Gründe, warum Spielhallenbetreiber aktuell mit so großen Hochdruck daran arbeiten, ihre Betriebe wieder öffnen zu dürfen. Wir empfehlen statt sich mit der Frage „Sind Spielhallen geöffnet?“ zu beschäftigen, sich mal unsere Empfehlungen für das Online Glücksspiel anzuschauen. Denn dann interessiert die Frage „Wann Spielhallen wieder geöffnet haben?“ eigentlich nicht mehr. Sobald wir hier aber ein genaues Datum erfahren, mit dem wir die Frage wann Spielhallen wieder geöffnet sind, beantworten können, liefern wir eine entsprechende News nach.