Dass wir über einen Ebay Kleinanzeigen Betrug berichten, ist nichts Neues. Allerdings ist die Dreiecks-Masche eine besonders perfide Betrugsform. Der Grund: Weder der Käufer noch der Verkäufer sind für den Betrug zuständig. Diese können im schlechtesten Falle beide Opfer eines dritten, außenstehenden Betrügers werden.

Da sich die Fälle dieser Betrugsmasche auf Ebay Kleinanzeigen in der jüngsten Vergangenheit häufen, klären wir im Folgenden über die Funktionsweise auf. Zusätzlich verraten wir in den Verbraucherschutz News, wie sich Verbraucher vor dieser üblen Masche schützen können.

So funktioniert die Dreiecks-Masche als Ebay Kleinanzeigen Betrug

Der Dreiecks-Betrug bei Ebay Kleinanzeigen verläuft eigentlich simpel und ist gerade deshalb besonders perfide. Zunächst einmal beginnt alles mit einem harmlosen Angebot. Ein Verkäufer stellt eine Anzeige ein und möchte zum Beispiel seinen gebrauchten Computer verkaufen. Ein Betrüger wird auf diese Anzeige aufmerksam und kopiert diese schließlich bis ins kleinste Detail. Parallel dazu meldet er sich auf die „echte“ Anzeige und bekundet sein Interesse. Der Verkäufer möge den Computer bitte reservieren.

Der Verkäufer übermittelt für die Bezahlung des Computers seine Daten an den Betrügen. Dieser bezahlt allerdings nicht, sondern leitet die Daten des ursprünglichen Verkäufers an die Interessenten weiter, die über die Fake-Anzeige angelockt wurden. Der interessierte Käufer überweist den Betrag, der ursprüngliche Verkäufer schickt daraufhin den Computer an den Betrüger los. Dieser hat natürlich seine Lieferadresse hinterlegt. Nach einer Zeit wird der Käufer der Fake-Anzeige stutzig, da er den Computer nicht erhalten hat. Den Betrüger stört das jedoch wenig, denn der ist mit seiner Beute bereits verschwunden.

Es kann jeden treffen: Wie kann ich mich schützen?

Treffen kann die Dreiecks-Masche auf Ebay Kleinanzeigen jeden. Genau deshalb ist es wichtig, bei Geschäften dieser Art besonders auf sich Acht zu geben. Dazu gehört, sichere Zahlungsmethoden zu verwenden, die im Falle des Falls einen Käuferschutz bieten. Hierzu gehört vor allem PayPal. Aber auch Ebay bietet mittlerweile die Option für sicheres Bezahlen. Diese verlangt zwar eine kleine Gebühr, bietet Ihnen dafür beim Kauf aber auch ein ausreichendes Maß an Sicherheit. Schlechte Neuigkeiten haben wir im Betrugsalarm für die Verkäufer. Diese können sich nur sehr schwer schützen und bleiben sogar im schlechtesten Fall auf der verlorenen Ware und ohne das Geld sitzen.